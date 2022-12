Motorista soterrado grava vídeo na cabine de caminhão e agradece por estar vivo

today1 de dezembro de 2022 remove_red_eye23

Um caminhoneiro identificado como José Altair Biscaia, de 43 anos, de Araucária, região metropolitana de Curitiba, foi uma das seis vítimas resgatadas com vida pelos bombeiros em um deslizamento de terra que ocorreu na BR 376 em Guaratuba (litoral do Paraná). O acidente aconteceu na última segunda (28) e atingiu cerca de 200 metros de ambas as pistas.

Ele, que ficou soterrado, conseguiu gravar um vídeo ainda dentro da cabine de seu caminhão agradecendo a Deus por estar vivo e que estava dolorido e com dificuldades para respirar.

O motorista foi resgatado pela Polícia Militar de Santa Catarina e encaminhado para um hospital de Joinville. Ele já recebeu alta hospitalar.