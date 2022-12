Mulher é presa com drogas no carrinho do filho de oito meses, em Vila Velha

Prisão contou com auxílio da cadela Meg

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante na noite deste sábado (17), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, com drogas no carrinho do bebê de oito meses, durante operação integrada entre a ROMU da Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar. A abordagem contou com o auxílio da cadela Meg, K9 da PM, e foram apreendidos um total de 1.503 pinos de substância similar a cocaína.

Guardas e policiais chegaram a uma casa no bairro após receberem denúncia de que o local era usado para estocar drogas. A informação dava conta ainda de que uma mulher era a guardiã do entorpecente.

Quando chegaram ao local a mulher, com as características da denúncia, disse que não morava no local e que estava indo para casa onde o marido e os três filhos esperavam por ela.

Com autorização da mulher, as equipes entraram no local e a cadela Meg fez uma varredura no imóvel. Para surpresa da equipe as três crianças, de 9 e 6 anos, e um bebê de oito meses.

Foi dentro do carrinho do bebê que a Meg encontrou a droga, dentro de uma sacola. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada. As crianças foram entregues a avó.