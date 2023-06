Mulher mata marido e filhos envenenados e é presa

Uma mulher de 26 anos foi presa em Ilhéus, na Bahia, no domingo (18), após matar o marido e os dois filhos de 4 e 1 anos envenenados com chumbinho. O crime aconteceu na noite do sábado, 17.

De acordo com a polícia, a mulher, identificada com Kelly Mendes Barreto, contou na audiência de custódia que colocou veneno no prato de comida do marido porque era agredida por ele constantemente, e que, por engano, os filhos comeram do mesmo prato.

O marido da suspeita foi identificado como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos; o filho de 4 anos como Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos; e a caçula, de 1 ano, como Rosymary Mendes Barreto Santos.

Após o crime, ela se escondeu na região de Uruçuca, mas foi encontrada pela polícia e levada para a Delegacia de Ilhéus. Ela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta segunda-feira (19).

Kelly vai responder por triplo homicídio qualificado.

fonte G1