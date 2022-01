Município da Serra tem redução histórica de homicídios em 2021

A prefeitura da Serra fecha 2021 com o menor número de homicídios de sua série histórica. Com 138 mortes entre janeiro e dezembro deste ano, a taxa ficou em 23/100 mil habitantes, bem inferior à média estadual.

Comparando o período entre 1º de janeiro e 30 de dezembro para os anos de 2020 e 2021, o município apresentou uma redução dos homicídios dolosos de 14,3%.

No que se refere aos homicídios dolosos de mulheres, a cidade também apresentou grande redução no período em análise. A queda foi de 42,9%, superior que a apresentada na Região Metropolitana da Grande Vitória que foi de 34,8%.



O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, parabenizou os servidores responsáveis por reduzir essa marca histórica.



Para o secretário de Defesa Social da Serra, Fabrício Dutra, os bons números são resultado do trabalho de toda equipe. “O contínuo trabalho das polícias Militar e Civil no nosso município com o apoio que, quando necessário, a prefeitura da Serra realiza por meio da secretaria de Defesa Social são essenciais. Temos a Guarda Municipal com seus agentes em trabalho diário no policiamento preventivo e comunitário, agentes de trânsito realizando blitz, videomonitoramento na cidade e outros setores como limpeza urbana e iluminação pública que ajudam a reduzir os índices no município”, declarou.



fonte: Observatório de Segurança Pública e informações estratégicas de Serra – SEDES (2021)

foto Leonardo Quarto/Secom-PMS