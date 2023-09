Serra vai sediar seminário estadual de aquicultura dias 13 e 14 de setembro

today9 de setembro de 2023 remove_red_eye179

A Serra vai sediar o Seminário Estadual de Aquicultura nos dias 13 e 14 de setembro. O evento, que acontece das 8h às 17h, na Faculdade UCL, em Manguinhos, trará temas como o cenário da piscicultura brasileira, licenciamento ambiental, desenvolvimento da tilapicultura, entre outros.

O encontro também vai discutir e encaminhar sobre o desenvolvimento da Política Estadual da Aquicultura, que quando feita da maneira adequada, gera lucro, preserva o meio ambiente e promove o desenvolvimento social.

O seminário é uma realização da prefeitura da Serra, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Governo do Estado. Para se inscrever, acesse o link https://forms.gle/fFJVrTSLGj7DSgWT6 ou entre em contato pelo telefone (27) 3291-2322 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a programação completa

Dia 13 (quarta-feira)

8h – Recepção e credenciamento

8h40 – Abertura

9h30 – Coffee break

10h – “Incaper e Seag na aquicultura”, com Lucimary Ferri, zootecnista do Incaper, e Alejandro Garcia, biólogo da Seag

10h30 – “Piscicultura brasileira: onde estamos?”, com Francisco Medeiros, diretor executivo da PeixeBR

11h30 – Discussão dos temas abordados

13h30 – “O papel da Epagri no licenciamento ambiental e no desenvolvimento da tilapicultura em Santa Catarina”, com Luiz Rodrigo Mota Vicente

14h30 – “Licenciamento ambiental em São Paulo”, com Luiz Marques da Silva Ayroza, zootecnista, pesquisador científico e assessor técnico do gabinete (SAA)

15h30 – Coffee break

15h50 – Discussão e encaminhamentos: desafios da regularização ambiental no Espírito Santo

Dia 14 (quinta-feira)

8h – “Experiência: Associação dos pescadores da Lagoa Juara em Jacaraípe”, com o aquicultor Cedmar Dias de Oliveira

8h30 – “Produção, beneficiamento e comercialização de tilápia em Linhares”, com Antônio Roberte, da Piscicultura Vale dos Lagos, e Euder Pedroni, da Alapescados

9h – Coffee break

10h – “Regularização de Agroindústria de Pescado”, com Karem Cristina Poltronieri, médica veterinária subgerente de Registro e Fiscalização de Agroindústria (IDAF)

10h30 – Discussão e encaminhamentos para o desenvolvimento da Política Estadual da Aquicultura

15h – Coffee break

13h30 – “Organização em cooperativa e integração para maior eficiência produtiva e econômica na Aquicultura”, com Rui Donizete Teixeira, médico veterinário chefe da divisão do Departamento de Indústria do Pescado, do Ministério da Pesca e Aquicultura

15h30 – Discussão e encaminhamentos para o desenvolvimento da Política Estadual da Aquicultura

14h30 – “Atuação da COOPRAM na comercialização de tilápias no Espírito Santos”, com Darli José Schaefer, diretor-presidente da Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (COOPRAM)