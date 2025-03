Mutirão de oftalmologia atendeu 200 pacientes em Alfredo Chaves

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os agendamentos foram realizados exclusivamente pelo sistema MVSoul, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)

No início desta semana Alfredo Chaves realizou um mutirão de oftalmologia para adultos. A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. 200 pacientes do município foram atendidos na clínica instalada na ESF Mª da Penha Fonseca Chica (ESF Cajá).

Quem aprovou a iniciativa foi a moradora do Centro, Fátima Maria de Jesus Souza, 72. Segundo ela, o serviço foi excelente com um bom atendimento. “Gostei muito e fui bem atendida. Esses mutirões devem acontecer sempre”, disse.

Vale ressaltar que esse sistema é gerido pelo Estado. Todas as consultas são solicitadas pelos médicos das Estratégias Saúde da Família (ESFs) e agendadas pelo próprio Estado. Dessa forma, apenas os pacientes previamente cadastrados e informados por seus agentes comunitários de saúde poderão participar do atendimento.

“Nossa pretensão é oferecer mais serviços desse porte, atendendo a uma grande demanda. Estamos trabalhando para ofertar outras especialidades à nossa população”, comentou a secretária municipal de Saúde, Taís Uliana.

Com essa iniciativa, Alfredo Chaves reforça seu compromisso com a saúde visual da comunidade, proporcionando mais acessibilidade e qualidade nos serviços médicos especializados.