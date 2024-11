Mutirão Natal Azul: Vila Velha renegocia quase R$ 3 milhões em dívidas

Evento realizado no Boulevard Shopping , na semana passada, alcançou resultados que superaram as expectativas

Durante o Mutirão Natal Azul, na semana passada, a equipe do Procon de Vila Velha realizou 774 atendimentos e renegociou um montante de R$ 2.932.957,85, referente a dívidas em atraso da população canela-verde junto a instituições financeiras e as concessionárias de água, luz e telefonia.

Este resultado superou as expectativas dos organizadores e confirmou o sucesso do evento, que foi promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no período de segunda (18) à sexta-feira (22), de 9h às 16h, no Boulevard Shopping, em Itaparica.

Incluindo o público que participou das operações de renegociação, o mutirão atendeu a um total de 918 pessoas, que além de regularizar dívidas, também receberam orientações jurídicas e financeiras, encaminhamentos para vagas de emprego do Sine e serviços do SPC-Serasa, Nossocrédito e Vila do Empreendedor.

O público atendido no Natal Azul contou, ainda, com atendimentos do Banestes, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco, Agoracred, Crefisa, Dacasa, CDL Vila Velha, EDP, Cesan, Vivo, Claro, Procon Estadual, Comissão de Direito do Consumidor da OAB-Vila Velha e Sebrae.

Oportunidade

A oportunidade de renegociação oferecida pelo Mutirão Natal Azul foi bastante vantajosa e garantiu condições especiais para quem procurou atendimento visando regularizar suas pendências financeiras. Um morador do bairro Cobi de Cima, por exemplo, estava devendo R$ 123.717,00 ao Banestes e conseguiu reduzir essa dívida para R$ 13.469,60, pagando em 36 parcelas de R$ 343,60.

Já um morador de Itapuã, que estava devendo R$ 42.399,07 à Financeira DaCasa, teve sua dívida reduzida para R$ 3.000,00, pagando à vista. E uma senhora aposentada, moradora do bairro Garoto – que devia R$ 6.627,33 à Financeira Crefisa – conseguiu reduzir essa dívida para apenas R$ 300,00, pagando em três parcelas de R$ 100,00.

Resultados acima das expectativas

Do primeiro ao último dia, o Mutirão Natal Azul atraiu um grande número de pessoas interessadas em regularizar sua situação financeira, zerar pendências, recuperar o crédito e aprender a organizar as finanças pessoais, para começarem o ano de 2025 no azul. Satisfeito com o nível do evento, que ficou acima do esperado, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, Everaldo Colodetti, reconheceu a importância da iniciativa:

“Os resultados que alcançamos superaram as melhores expectativas possíveis. Os números foram realmente surpreendentes. O mutirão foi planejado, organizado e executado de forma meticulosa; os materiais de divulgação produzidos pela Secretaria de Comunicação da PMVV foram de alta qualidade; a grande cobertura da imprensa garantiu a veiculação de notícias que atingiram em massa o nosso público-alvo; os atendimentos e serviços prestados obtiveram excelentes índices de satisfação; todas as nossas equipes, assim como os agentes das instituições parceiras, trabalharam com afinco e o evento foi um verdadeiro sucesso”, avaliou Colodetti.

Já o superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha, destacou que o mutirão proporcionou uma oportunidade única para aqueles que se encontravam negativados, permitindo a eles a negociação de suas dívidas em condições extremamente favoráveis. Segundo ele, além de ajudar na resolução de pendências financeiras, o Natal Azul também atuou na conscientização e educação financeira da população, para prevenir futuras situações de endividamento.:

“O Natal Azul não foi apenas um evento, mas uma oportunidade que devolveu esperança e dignidade a quem mais precisava, promovendo inclusão, empregabilidade, resgate de crédito e fomento à economia da nossa cidade. Com resultados positivos tão expressivos, o mutirão se consolidou como uma iniciativa transformadora, reafirmando Vila Velha como referência em desenvolvimento econômico e social”, afirmou Moisés Penha.

O Mutirão Natal Azul também promoveu quatro palestras gratuitas sobre finanças pessoais e educação financeira, ministradas por especialistas. Os temas abordados foram: “Finanças Pessoais – Para Sair do Endividamento” (Professor Emmanuel Marques Silva – IFES); “Finanças Pessoais – Para Não se Endividar” (Professora Patrícia Maria Bortolon – UFES); “Prevenção Contra Golpes Financeiros” (Advogado George Alves); e “Como Organizar o Orçamento Familiar” (Economista Karina de Souza Bueno – Procon Vila Velha).