Na reta final, paisagismo será a nova etapa das obras no balneário de Castelhanos

today16 de setembro de 2021 remove_red_eye15

Em Castelhanos, no litoral de Anchieta, as obras para revitalização total do balneário estão caminhando para a reta final. No momento estão sendo edificados os banheiros e será iniciado os serviços de paisagismo. A previsão da empresa executora é que a obra seja entregue em outubro deste ano.

Conforme a secretaria municipal de Infraestrutura, os serviços estão concentrados para construir três módulos contendo seis banheiros e implantar o novo sistema de sinalização e paisagismo. O balneário já conta com modernos quiosques que já funcionaram no verão, pavimentação da Avenida Beira Mar, ciclovia e seis chuveiros ao longo da orla.

A obra de urbanização de um dos balneários mais famosos do Estado, inclui a ampliação do calçadão, que passou a ter 770 metros, a pavimentação e drenagem da Avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a revitalização, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras foram mantidas.

Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 na orla por meio de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado. A empresa responsável pela execução dos serviços é a RR Costa Construções.