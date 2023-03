Na semana da Mulher, Looke destaca a estreia de ‘Coração Indomável’

today8 de março de 2023 remove_red_eye69

O Looke, plataforma de filmes e séries, adiciona muitas novidades para os assinantes na quinta-feira, 9 de março. Em homenagem à Semana Internacional das Mulheres, o destaque vai para “Coração Indomável” (Aika Jonka Sain aka One Half of Me), longa que conta a história de Jaana, uma mulher apaixonada por cavalos que tem de encarar uma série de desafios para se recuperar depois de um grave acidente. Na seleção de recomendados estão ainda o premiado terror “Um Conto Sangrento” e o drama “Irmãos de Sangue: A Disputa”, estrelado por Jacqueline Bisset.

Destaques

Coração Indomável (Aika Jonka Sain aka One Half of Me) | Biografia, Drama

Sinopse: baseado em uma história real, Jaana é dona de um bar e mãe de dois filhos, que vive junto com Marko, um homem carismático, mas de temperamento explosivo. A paixão de Jaana é andar a cavalo, e em seu tempo livre ela pratica a equitação em alto nível, inclusive participando de competições. Até que sua vida muda completamente quando ela sofre um grave acidente e acorda em uma cama de hospital com as duas pernas paralisadas. Determinada a enfrentar seu destino, Jaana planeja retomar as rédeas de sua vida e cavalgar novamente, mas o caminho para atingir a superação não será nada fácil.

Direção: Tuukka Temonen.

Elenco: Anu Sinisalo (Bordetown), Inka Kallén (Coincidências da Vida e Grandes Amores) e Tommi Eronen.

Um Conto Sangrento (Red Snow) | Terror, Comédia

“Um Conto Sangrento” foi premiado no Buenos Aires Rojo Sangre e em outros importantes festivais de cinema voltados ao terror.

Sinopse: Olívia, uma escritora de romances de vampiros em dificuldades, está passando o Natal sozinha em um chalé em uma área remota. Um dia, um morcego ferido entra pela janela e se transforma em um belo vampiro chamado Luke. Apaixonada pela criatura, Olívia o alimenta com sangue animal e o esconde em sua garagem para protegê-lo de um caçador. Mas qualquer chance de romance logo é frustrada quando uma gangue de vampiros invade sua casa em busca de seu amigo desaparecido.

Direção: Sean Nichols Lynch.

Elenco: Dennice Cisneros (Muderville: Quem Matou o Papai Noel?), Nico Bellamy e Laura Kennon (O Diário de Uma Adolescente).

Irmãos de Sangue: A Disputa (Blood Brothers: Civil War) | Drama

Sinopse: o relacionamento entre os irmãos Peter e Jake fica tenso quando eles recebem a notícia de que seu falecido pai deixou uma estranha herança apenas para um deles. Para acentuar a disputa, ambos se sentem atraídos por Lúcia, uma jovem misteriosa que acaba de chegar à ilha em que vivem. A família inteira chega a um ponto de ruptura causado por revelações surpreendentes sobre a fidelidade, amor, amizade e a traição de sua mãe.

Direção: Jay Craven.

Elenco: Christopher James Baker (Ozark), Diane Guerrero (Orange Is The New Black), Jacqueline Bisset (Passáros da Liberdade) e Gordon Clapp (Harry Potter e a Câmara Secreta).