‘Não é Não’ marca presença no Carnaval de Vitória 2026 com ações interativas

today6 de fevereiro de 2026 remove_red_eye111

A campanha “Não é Não” marca a atuação da Secretaria Estadual das Mulheres do Espírito Santo (SESM) no Carnaval de Vitória 2026, com ações educativas, tecnologias interativas e equipes especializadas no enfrentamento ao assédio e na promoção dos direitos das mulheres.

A estratégia adotada vai além da distribuição de materiais informativos e aposta na conscientização sobre consentimento, no combate à importunação sexual e na ampliação do acesso à informação sobre direitos, acolhimento e canais de denúncia.

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Sambão do Povo, a SESM montará uma tenda temática da campanha “Não é Não” em área de circulação do público de acesso ao desfile. O espaço foi pensado para ampliar o alcance das ações educativas junto às foliãs e aos foliões. No local, equipes qualificadas realizarão abordagens educativas, apresentarão o protocolo, divulgarão os canais de denúncia e irão orientar mulheres sobre onde e como buscar apoio imediato em situações de violência ou importunação sexual.

Em 2026, a campanha aposta em experiências mais interativas. Além das tradicionais camisas, materiais impressos e leques com mensagens de conscientização, o público poderá participar de ações com registros fotográficos, como cabine de fotografia no estilo lambe-lambe e plataforma 360º, possibilitando registros com a identidade visual da campanha.

Para a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, é preciso que toda a sociedade se mobilize e participe do enfrentamento ao assédio e à importunação sexual de mulheres durante o Carnaval, e no resto do ano também.

“No Sambão do Povo, nossa equipe estará presente com ações da campanha e suporte psicológico. Mas o recado principal é: não se cale. Se você for vítima ou presenciar um assédio, ligue 190 ou chame a polícia e a Guarda Municipal na mesma hora. Precisamos envolver toda a sociedade nesse enfrentamento. O Carnaval só é bom quando é seguro para todas!”, afirmou.

Durante o Carnaval de rua em Vitória, essas estruturas também estarão presentes nos circuitos, somadas a atividades educativas interativas voltadas à conscientização sobre consentimento e respeito.

Toda a estratégia é guiada pela premissa de que a vivência do Carnaval deve estar associada ao respeito e à garantia de direitos. As ações buscam esclarecer a diferença entre interação social e constrangimento, especialmente diante da insistência após uma negativa. As equipes dialogarão com públicos diversos, estimulando a corresponsabilidade na prevenção da violência e fortalecendo uma cultura de enfrentamento à importunação sexual nos espaços de festa.

A SESM atuará com profissionais capacitados para o acolhimento de mulheres em situação de violência, garantindo atendimento imediato, preferencialmente realizado por mulheres, separação física entre vítima e agressor e encaminhamento assistido à rede de saúde ou de segurança pública, sempre respeitando a decisão da vítima.

A atuação das equipes, durante os períodos de realização das ações, tanto no Sambão do Povo quanto nos blocos de rua, ao longo da Avenida Beira-Mar e do Centro de Vitória, busca demonstrar, na prática, o funcionamento do Protocolo “Não é Não” e reafirmar o compromisso do Governo do Estado com a proteção, a dignidade e a autonomia de todas as mulheres que participam do Carnaval de Vitória 2026.