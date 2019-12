‘Nenhuma quantidade de álcool é segura para dirigir’, reforça nova campanha do Detran|ES

Imagine um pai e seu filho que ao longo dos anos planejaram uma viagem. Juntos, sonharam com a formatura e com momentos marcantes como a torcida pelo time do coração na final do Mundial, no estádio. Eles eram inseparáveis até que a mistura bebida e direção deixou esse amor apenas na memória. Este triste final, que é, infelizmente, a realidade para muitas famílias capixabas, é o enredo da nova campanha do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) para o período de verão que entra no ar, nesta quarta-feira (18), nas emissoras de televisão, de rádio e na Internet.

O Detran|ES utiliza para esta produção o mote “Nenhuma quantidade de álcool é segura para dirigir” com o alerta principalmente para aquelas pessoas que insistem em beber, mesmo que alguns goles, e assumir a direção de um carro, motocicleta ou outro veículo de transporte. Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a “tolerância zero” com a mistura bebida e direção exigida na fiscalização da alcoolemia tem de ser exercida também pelos cidadãos para preservarem vidas no trânsito.

“Para que a segurança prevaleça nas vias, é imprescindível que a população, como um todo, mude comportamentos, sempre fazendo a escolha certa. Vale lembrar que mesmo pequenas quantidades são suficientes para comprometer a capacidade de condução, por acarretar consequências danosas à confiança, atenção, visão, decisão e ação de quem conduz sob influência de álcool. Essa mistura é um dos principais causadores de acidentes de trânsito e não combina em nada com a diversão que é o período de festas e férias entre familiares, amores e amigos”, afirma Givaldo Vieira.

A campanha utilizará também um segundo filme para alertar sobre os riscos da bebida e direção, com um roteiro e personagens diferentes, mas com o mesmo papel de vilão para a mistura entre o álcool e o ato de dirigir. O Detran|ES assina a produção, mais uma vez, com um pedido de Basta de Mortes no Trânsito, levando em consideração as 738 vidas perdidas nas vias capixabas entre janeiro e novembro deste ano, causadas por diversos motivos, dentre eles, a indevida mistura entre a bebida e a direção.

Educação de trânsito

Além da campanha, agentes de educação de trânsito do Detran|ES realização ações durante todo o verão para impactar os capixabas e turistas nas praias e shows sobre a importância de optar por um motorista da rodada, aplicativo de transporte ou táxi sempre que a bebida alcóolica fizer parte do passeio.

Dê o play na nova campanha do Detran|ES, reflita e compartilhe também para um necessário basta de mortes no trânsito.