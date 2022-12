Nogueira lança disco “Avenida Saudade” e canta ao lado de Fernanda Takai e Cainã

A linharense, que por anos assinou como Bella Nogueira, investe em novo nome artístico e nova abordagem na música em obra que conta ainda com participação de John Ulhoa, guitarrista do Pato Fu

A cantora e compositora Nogueira conta com participações de peso em seu novo disco. Entre elas, está a amapaense de sangue e mineira de coração do Pato Fu, Fernanda Takai.

Sim. Na próxima terça-feira, dia 8, a artista capixaba de Linhares revela ao mundo a coletânea Avenida Saudade, com sete canções, cuja faixa “Esquina” terá a voz de Takai e “Encruzilhada” um solo de guitarra de John Ulhoa – casal, como sabido, fundador do Pato Fu, grupo mineiro conhecido por desenvolver projetos musicais renomados, como o vencedor do Grammy “Música de Brinquedo”.

“Eu sou apaixonada pelo Pato Fu e acompanho a banda desde quando comecei a compor. Eles sempre foram referência para mim, de como fazer música pensando ‘fora da caixa’. Cantar com Fernanda, que é uma artista em quem me espelhei muito como vocalista e como compositora, em um mercado ainda escasso na representatividade feminina no rock nacional, é surreal. E sobre John, o que dizer… Não tem como ouvir esse solo (da gravação) e não saber que foi criação dele! O jeito que ele toca e cria na guitarra é inconfundível, quase como uma assinatura sonora mesmo”, comemora Nogueira.

O disco conta ainda com a participação do também linharense Cainã (Cainã e A Vizinhança do Espelho), na melancólica “Incômodo”. A canção foi composta por ele e Nogueira um ano antes do início da produção do disco, também assinada pelo músico.

“Essa faixa é a única coautoria do Avenida e veio como uma celebração da conexão natural que divido com o Cainã. Não à toa, eu o convidei para produzir esse trabalho, porque enxergamos, sentimos e fazemos música de um jeito muito parecido, e isso ficou muito nítido no resultado final, do qual ficamos muito orgulhosos”, conclui a artista.

Em “Avenida Saudade”, Nogueira e Cainã assinam juntos os arranjos e, além da produção, o músico gravou baixo, guitarra, violão e piano. A obra conta ainda com os instrumentistas Hugo Rogério (bateria), Eron Lima (acordeom) e Betinho Barcellos (trombones). A mixagem é de Ricardo Ton e a masterização de Igor Comério.

A obra foi captada no Sítio Nogueira (Linhares) e no estúdio Funky Pirata (Vitória), entre setembro e outubro de 2022. O trabalho foi realizado por meio de recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), em proposta aprovada em primeiro lugar no edital de Produção e Difusão Musical, viabilizado anualmente pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES).

Música acessível

“Avenida Saudade” vai ao ar nas plataformas digitais e exibirá diversos projetos visuais no YouTube, todos eles com foco prioritário em ações de acessibilidade para a comunidade surda.

Como resultado do trabalho, a artista apresentará um documentário de aproximadamente 30 minutos sobre o processo de criação da obra, intitulado Um passeio pela Avenida Saudade, também dirigido por ela, além de lançar lyric vídeos – um para cada canção – com uma interpretação de Libras que inverte os fatores tradicionais na plataforma de vídeo: a imagem prioritária será a performance em Libras, em tela cheia, fugindo do pequeno espaço geralmente destinado aos intérpretes em produções audiovisuais.

Quem assina a mentoria e tradução das canções para a Libras é a paulistana Karina Zonzini, intérprete e pedagoga com extenso currículo nacional de trabalhos inclusivos.

Enquanto produtora cultural, Nogueira se destacou como criadora e apresentadora do primeiro canal digital focado em acessibilidade na música para surdos – o Explicanção (YouTube). Ela e Karina começaram a trabalhar juntas no canal e foi natural que a parceria se estendesse em Avenida Saudade. A compositora ainda quer levar acessibilidade aos palcos.

“Após o lançamento, pretendo fazer shows específicos para a comunidade surda, sinalizando as canções em vez de cantá-las”, adianta.

Mudança de nome

Conhecida nas cenas capixaba e nacional pelo trabalho autoral e por produções culturais como o festival acessível ExFest, a cantora e compositora Bella Nogueira optou por mudar de RG para lançar o álbum “Avenida Saudade”: como ressaltado, com o nome artístico “Nogueira”.

Segundo ela, assinar apenas seu sobrenome permitirá um “abandono de gênero”, oportunizando assim que as pessoas tenham a experiência de escutar o disco, no primeiro momento, sem predefinir uma imagem específica de quem está por trás da obra.

“Esse trabalho me permitiu um renascimento artístico e estou me reapresentando ao mercado como uma nova artista. Ser “só” Nogueira me dá a oportunidade de chegar ao público com uma música sem rótulos e sem carregar um histórico baseado no que construí de trajetória até aqui. Já não sou mais a mesma artista e, por isso, precisei renascer”, afirma Nogueira.

Linhares

Saudade, melancolia, nostalgia e Linhares. Esse é o universo do disco de Nogueira. Avenida Saudade, segundo a artista, foi concebido para contar sua caminhada na música, por quem abandonou cedo o conforto de casa ao se aventurar em busca de consolidar-se como compositora.

Nogueira ficou sete anos longe de Linhares e voltou para casa após esse ciclo, o que culminou em muita saudade. A data escolhida para o lançamento do disco é uma das homenagens que a artista presta à sua cidade: dia 8 de dezembro é o dia em que os linharenses celebram a padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição. Outra declaração de amor é a faixa “Linhares”, que abre o álbum. Nela, frases de sopro reproduzem trechos do hino oficial do município, composto por Francisco Correia de Amorim.

“Esse meio tempo que passei fora ditou toda essa saudade que eu quis descrever no disco, e por isso o nome. É como se eu tivesse caminhado por uma longa avenida, até poder voltar para casa e retomar o contato com minha essência, minha origem”, descreve Nogueira.

A artista morou, principalmente, em São Paulo, onde lançou seu primeiro disco, “Te Seguindo” (2015). Ela consolidou a carreira ao formar a banda joseense Bella N’ Jokers, que participou de programas como “SuperStar” e “Canta Comigo 2”. Essa trajetória ganhou destaque nacional e a artista, ao lado de sua banda, foi elogiada por nomes como Torcuato Mariano, Paulo Ricardo, Daniela Mercury, Sandy, Jota Quest, entre outros.

Serviço: Nogueira lança disco “Avenida Saudade” com participação de Fernanda Takai

– Quando: 8 de dezembro.

– Onde: nas plataformas digitais e no YouTube.

– Nogueira no Instagram: @eunogayra

– Nogueira no Youtube: https://www.youtube.com/@EuNogueiraOficial/featured

Ordem das canções

1 – Linhares.

2 – Encruzilhada (part. John Ulhoa).

3 – No Portão.

4 – Incômodo (feat. Cainã).

5 – Esquina (feat. Fernanda Takai).

6 – Avenida Saudade.

7 – Visita (Faixa Bônus).

Ficha Técnica

– Voz: Nogueira.

– Produção: Cainã Morellato.

– Arranjos de base: Nogueira e Cainã Morellato.

– Gravado por Cainã Morellato, no sítio Nogueira e no estúdio Funky Pirata.

– Técnico de gravação: Ricardo Ton.

– Mixagem: Ricardo Ton.

– Masterização: Igor Comério.

– Direção geral: Nogueira.

– Produção executiva: Nogueira Produções.

– Acessibilidade: Karina Zonzini.