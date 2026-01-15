Norma Ayub anuncia pré-candidatura à Assembleia Legislativa do ES

Nesta quinta-feira (15), a ex-deputada federal e ex-prefeita de Itapemirim, Norma Ayub (PP), anunciou que disputará uma das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A informação foi confirmada durante uma reunião com apoiadores realizada em Cachoeiro de Itapemirim.

Norma Ayub tem longa trajetória no cenário político capixaba. Ela foi eleita prefeita de Itapemirim para dois mandatos consecutivos (2005–2008 e 2009–2012). Em 2017, assumiu seu primeiro mandato como deputada federal, sendo reeleita em 2018 e tornando-se a primeira mulher do Sul do Espírito Santo a alcançar a Câmara dos Deputados.

Na Câmara Federal (2017–2022), Ayub concentrou sua atuação em comissões relacionadas à saúde, educação, direitos humanos e proteção às pessoas idosas e às mulheres. Norma sempre priorizou saúde, educação e qualidade de vida aos idosos, participando de frentes parlamentares como a Comissão de Seguridade Social e Família, Direitos Humanos e Minorias, Educação, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Defesa dos Direitos da Mulher.

Ao comentar a decisão de voltar à disputa eleitoral, Norma destacou o compromisso que marca sua trajetória pública. “Minha motivação sempre foi cuidar das pessoas, especialmente de quem mais precisa. Quero levar para a Assembleia Legislativa essa experiência construída ao lado da população, com sensibilidade social e responsabilidade com o dinheiro público”, afirmou.

Além da carreira legislativa, Norma Ayub é reconhecida por projetos sociais de impacto. Quando secretária de Assistência Social durante a gestão do prefeito Theodorico Ferraço em Cachoeiro de Itapemirim (2001–2004), ela implantou iniciativas pioneiras de combate à fome e à pobreza. Entre elas está a criação da Casa da Sopa, programa que chegou a atender diariamente milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.

Na mesma época, coordenou a entrega de mais de três mil moradias populares a famílias de baixa renda, parte de um dos maiores programas habitacionais do Estado. Essas ações não só aliviaram a fome e o déficit habitacional de muitos capixabas, mas também foram reconhecidas por promover dignidade e inclusão social às comunidades atendidas, em um período anterior à existência de programas federais como Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família.

Em seu mandato como deputada federal, Norma Ayub também canalizou recursos para programas sociais no Espírito Santo. Destinou emendas a instituições como asilos e iniciativas de assistência, incluindo projetos de energia solar em unidades de longa permanência para idosos.

Na Câmara, ocupou a Secretaria da Mulher (bicameral) e continuou atuando em comissões ligadas aos direitos sociais, reforçando seu compromisso com a defesa das mulheres, dos idosos e da seguridade social.

Com um currículo marcado por mandatos municipais e federais e uma trajetória voltada a projetos sociais, Norma Ayub reforça seu retorno ao debate público com a promessa de levar à Assembleia Legislativa um olhar focado no desenvolvimento social e na qualidade de vida dos capixabas.