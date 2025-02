Norma Ayub fortalece parcerias para avanço das políticas sociais em Cachoeiro

A secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim, Norma Ayub, participou de uma reunião com a diretoria da Unimed Sul Capixaba. O encontro contou com a presença do presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber Prado Costa. Em pauta o fortalecimento das políticas públicas sociais para o município e toda a região.

A reunião foi extremamente produtiva, trazendo perspectivas positivas para a ampliação de projetos e serviços que beneficiam a população. A secretária Norma Ayub destacou a importância da parceria com a Unimed Sul Capixaba e outras instituições.

“Agradeço imensamente o carinho, acolhimento e a parceria de sempre. Esse tipo de encontro nos motiva ainda mais a seguir trabalhando por uma Cachoeiro mais justa e inclusiva. Foi um momento de alinhamento muito importante e estamos animados com as coisas boas que estão por vir. Além disso, é gratificante poder estreitar laços com parcerias antigas que tanto contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento social da nossa cidade”, afirmou a secretária.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) segue empenhada na construção de um município mais solidário e acessível, buscando sempre parcerias que fortaleçam os programas sociais e promovam melhorias significativas para a população de Cachoeiro de Itapemirim.