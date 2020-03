NossoCrédito de Piúma disponibiliza linha de crédito para empresas

A prefeitura de Piúma está disponibilizando para as empresas da cidade uma linha de crédito que já se encontra em vigor: o Microcrédito Emergencial, que é operado pelo Programa NossoCrédito.

A medida visa contribuir para amenizar os impactos econômicos negativos que as empresas poderão sofrer causados pela pandemia do novo Coronavírus – COVID-19.

A linha de crédito emergencial oferece capital de giro e recursos financeiros essenciais para a manutenção das atividades das empresas. As condições das linhas de crédito variam de acordo com o tamanho e o faturamento das empresas.

Serviço – Microcrédito Emergencial Banestes

Taxa

01 a 12 meses: 0,65% a.m.

13 a 24 meses: 0,80% a.m.

25 a 36 meses: 0,95% a.m.



Prazo

Prazo máximo total de 36 meses, incluindo o período de carência. A carência máxima será de 6 meses para o pagamento da primeira parcela.

Os interessados deverão procurar a Sala do Empreendedor, no prédio novo da prefeitura ou através do telefone (28) 3520-2172 ou então via Whatsapp (28) 9 9913-2458.