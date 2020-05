NossoCrédito Piúma bate recordes de financiamentos na região sul do Estado

Mesmo em meio a uma economia difícil devido a pandemia de Coronavírus, a cidade de Piúma está conseguindo se destacar na economia. O programa Nossocrédito, através de uma linha de crédito emergencial Covid-19, ultrapassou a marca de meio milhão em financiamentos para os pequenos negócios da cidade. Foram concedidos R$ 543.845,49 em financiamentos, através de 54 operações de crédito.

Somente no mês de abril foram R$ 344.345,00 em benefícios com 34 operações de crédito. É um resultado acima dos obtidos por várias cidades capixabas e mostra que a equipe da Sala do Empreendedor de Piúma está trabalhando fortemente para ajudar os microempreendedores locais.

O Serviço do Nossocrédito é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, através da Sala do Empreendedor. Kétyla Bayerl, que coordena a Sala do Empreendedor, explica que o trabalho não para. “Estamos trabalhando forte e não estamos acomodados. Atendemos não somente aqui, mas fazemos visitas in loco, para dar as orientações necessárias aos empreendedores. Logicamente tomando todas as precauções necessárias com prevenção a saúde. E esse trabalho, de toda equipe, da nossa secretaria, está comprovadamente dando certo”, afirmou.

Kétyla explica ainda que os empreendedores podem obter a linha de crédito emergencial Covid-19, que oferece capital de giro e recursos financeiros essenciais para a manutenção das atividades das empresas. As condições variam de acordo com o tamanho e o faturamento dos negócios. Prazo máximo total de 36 meses, incluindo o período de carência máxima, que é de seis meses para o pagamento da primeira parcela.

De acordo com a secretária de desenvolvimento, Lorena Bassul, “estamos trabalhando para ajudar as empresas a conseguirem os recursos necessários para sua manutenção neste momento difícil. Ao mesmo tempo, buscamos ajudar no fortalecimento e desenvolvimento da economia de Piúma”, explica.

Para os empreendedores da cidade que tiverem interesse em conhecer as linhas de crédito emergencial Covid-19, basta procurar, de posse de todos os documentos necessários, a Sala do Empreendedor, no prédio novo da prefeitura no bairro Acaiaca ou através do telefone (28) 3520-2172.