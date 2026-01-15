Nova diretoria do Sindipesca toma posse

15 de janeiro de 2026

A nova diretoria do Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca) tomou posse, na terça-feira (13), em Itaipava, no Sul do Espírito Santo. A gestão 2025-2028 será liderada pelo empresário Mauro Lúcio Peçanha.

O novo presidente destaca que este novo ciclo será marcado pelo avanço na regulamentação do setor junto aos órgãos competentes e pela ampliação da representatividade do sindicato.

“Vamos trabalhar de forma intensa para regularizar as embarcações que movimentam a indústria da pesca e fortalecer o setor. Também esperamos aprovar um novo estatuto, incluindo os armadores e, possivelmente, os fabricantes de gelo. Contamos com a participação da FINDES para lograrmos sucesso”, afirma Mauro Lúcio Peçanha.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), Paulo Baraona, acentuou a importância da colaboração e da troca de experiências entre os empresários para favorecer o desenvolvimento das indústrias do estado de forma coletiva.

“Parabéns a nova diretoria por se voluntariar para essa missão. A Federação está sempre de portas abertas aos sindicatos e às empresas. Estamos aqui para colaborar, apoiar projetos, articular pleitos e contribuir para o fortalecimento do setor”, destaca Baraona.

Sobre a Sindipesca

Criado em 1993 e oficialmente fundado em 1994, o Sindicato dos Pescadores do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES) nasceu com o propósito de representar e defender os direitos e interesses da categoria.

Ao longo de sua trajetória, a entidade se consolidou como um espaço de união, escuta e mobilização coletiva. Atua na valorização dos pescadores, na busca por melhores condições de trabalho e na promoção do diálogo com o poder público.

O sindicato também tem sido protagonista na luta por políticas públicas voltadas à atividade pesqueira, pelo respeito às tradições do setor e pelo reconhecimento da importância da pesca para o Espírito Santo.

Conheça a Diretoria 2025–2028 do Sindipesca

Presidente: Mauro Lúcio Peçanha de Almeida

Diretor Administrativo: Luiz Gonzaga de Almeida Neto

Diretor Financeiro: Simone Marconi

Suplentes da Diretoria:

Jucimar Paulo Malini

Palmerino Alves de Almeida

Taina Marques Peçanha

Conselho Fiscal – Efetivos:

Helena Santos de Oliveira Peçanha

Alexandre Almeida

Thiago Machado Peçanha

Conselho Fiscal – Suplentes:

Douglas Benevides Cardoso

Gabriela Marconi Paulino Paganini

Anna Ligia Somolinos S. H. Soldani

Delegados Representantes junto à FINDES – Efetivos:

Mauro Lúcio Peçanha de Almeida

Luiz Gonzaga de Almeida Neto

Delegados Representantes junto à FINDES – Suplentes:

Simone Marconi

Jucimar Paulo Malini

por Madu Freitas, sob supervisão de Rita Benezath