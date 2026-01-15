Nova diretoria do Sindipesca toma posse

search

A nova diretoria do Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca) tomou posse, na terça-feira (13), em Itaipava, no Sul do Espírito Santo. A gestão 2025-2028 será liderada pelo empresário Mauro Lúcio Peçanha. 

O novo presidente destaca que este novo ciclo será marcado pelo avanço na regulamentação do setor junto aos órgãos competentes e pela ampliação da representatividade do sindicato.  

“Vamos trabalhar de forma intensa para regularizar as embarcações que movimentam a indústria da pesca e fortalecer o setor. Também esperamos aprovar um novo estatuto, incluindo os armadores e, possivelmente, os fabricantes de gelo. Contamos com a participação da FINDES para lograrmos sucesso”, afirma Mauro Lúcio Peçanha. 

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), Paulo Baraona, acentuou a importância da colaboração e da troca de experiências entre os empresários para favorecer o desenvolvimento das indústrias do estado de forma coletiva. 

“Parabéns a nova diretoria por se voluntariar para essa missão. A Federação está sempre de portas abertas aos sindicatos e às empresas. Estamos aqui para colaborar, apoiar projetos, articular pleitos e contribuir para o fortalecimento do setor”, destaca Baraona. 

Sobre a Sindipesca 
Criado em 1993 e oficialmente fundado em 1994, o Sindicato dos Pescadores do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES) nasceu com o propósito de representar e defender os direitos e interesses da categoria.  

Ao longo de sua trajetória, a entidade se consolidou como um espaço de união, escuta e mobilização coletiva. Atua na valorização dos pescadores, na busca por melhores condições de trabalho e na promoção do diálogo com o poder público. 

O sindicato também tem sido protagonista na luta por políticas públicas voltadas à atividade pesqueira, pelo respeito às tradições do setor e pelo reconhecimento da importância da pesca para o Espírito Santo. 

Conheça a Diretoria 2025–2028 do Sindipesca 
Presidente: Mauro Lúcio Peçanha de Almeida 
Diretor Administrativo: Luiz Gonzaga de Almeida Neto 
Diretor Financeiro: Simone Marconi 

Suplentes da Diretoria:  
Jucimar Paulo Malini 
Palmerino Alves de Almeida 
Taina Marques Peçanha 

Conselho Fiscal – Efetivos:  
Helena Santos de Oliveira Peçanha 
Alexandre Almeida 
Thiago Machado Peçanha 

Conselho Fiscal – Suplentes
Douglas Benevides Cardoso 
Gabriela Marconi Paulino Paganini 
Anna Ligia Somolinos S. H.  Soldani 

Delegados Representantes junto à FINDES – Efetivos:  
Mauro Lúcio Peçanha de Almeida 
Luiz Gonzaga de Almeida Neto  

Delegados Representantes junto à FINDES – Suplentes:  
Simone Marconi 
Jucimar Paulo Malini 

por Madu Freitas, sob supervisão de Rita Benezath 

