Nova empresa assume limpeza urbana em Cachoeiro de Itapemirim

today10 de julho de 2025 remove_red_eye269

A gestão dos serviços de limpeza urbana em Cachoeiro de Itapemirim entra em uma nova fase a partir desta sexta-feira (11). A empresa CTA Empreendimentos assume oficialmente a responsabilidade pela zeladoria da cidade, em um contrato que, além de visar a otimização dos serviços, representa uma economia significativa de mais de R$ 1 milhão por ano para os cofres públicos em comparação ao contrato anterior com a empresa Corpus.

A transição marca um momento estratégico para a administração municipal, que busca maior eficiência e qualidade na prestação de serviços essenciais como varrição, capina e coleta de resíduos sólidos. A expectativa é que a mudança traga melhorias perceptíveis para a população no dia a dia.

O secretário interino de Limpeza Urbana, Ari Moreira, destacou que o momento exige uma adaptação natural. Ele informou que, durante os primeiros dias, podem ocorrer ajustes na rotina dos serviços, uma vez que os novos funcionários estão passando pelos exames admissionais obrigatórios, conforme determina a legislação trabalhista.

“Estamos em um momento de transição importante, onde a nova equipe está passando pelos exames admissionais necessários para garantir a plena operação. Nosso foco é assegurar a continuidade e a excelência dos serviços de limpeza urbana, mantendo Cachoeiro sempre limpa e bem cuidada. Contamos com a compreensão da população neste breve período de adaptação para que, juntos, possamos construir uma cidade ainda melhor”, afirmou o secretário, reforçando o compromisso da gestão.

Sobre a empresa

A CTA Empreendimentos chega a Cachoeiro com um portfólio robusto e mais de 15 anos de atuação no mercado. A organização é reconhecida pela prestação de serviços técnicos e especializados não apenas na área de limpeza urbana, mas também em Engenharia Civil, com experiência comprovada em obras de terraplanagem, pavimentação, construção de barragens, demolições e drenagem de redes de água e esgoto.

Sua forte atuação na área de Engenharia Ambiental, com expertise em gestão de aterros sanitários e coleta de resíduos, foi um diferencial para a escolha. A empresa se destaca pela busca contínua por inovação e aprimoramento de seus processos operacionais, focando na satisfação do cliente, qualidade e pontualidade.

A chegada da nova empresa é vista com otimismo pela administração, que aposta na expertise da CTA para elevar o padrão da limpeza urbana e, ao mesmo tempo, garantir uma gestão fiscalmente responsável dos recursos públicos. A economia gerada pelo novo contrato poderá ser reinvestida em outras áreas prioritárias para o município, beneficiando diretamente toda a comunidade cachoeirense.