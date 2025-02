Nova estação da Cesan dobra capacidade de tratamento de esgoto em Vila Velha

today21 de fevereiro de 2025 remove_red_eye50

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), inaugurou a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás, em Vila Velha, transformando-a na maior e mais moderna do Estado. Com investimento de R$ 215 milhões, a ETE agora opera com capacidade de 900 litros por segundo, mais que o dobro da capacidade anterior de 400 litros por segundo. Serão beneficiados diretamente mais de 580 mil habitantes.

A solenidade de inauguração realizada na manhã desta sexta-feira (21) teve a participação do governador Renato Casagrande; do presidente da Cesan, Munir Abud; do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; entre outras autoridades.

A nova ETE de Araçás é um exemplo de inovação e sustentabilidade. Equipada com tecnologia de última geração, incluindo um processo preliminar alemão e um sistema de desinfecção ultravioleta israelense, a estação garante alta eficiência no tratamento do esgoto e o mínimo impacto ambiental. Além de contribuir para a melhoria da saúde pública e a preservação do meio ambiente, o investimento fomenta o desenvolvimento econômico local e possibilita a extensão dos serviços de esgotamento sanitário para novos bairros.

“Estamos fazendo uma transformação em Vila Velha. Os investimentos em saneamento básico são extraordinários. Não existia a expectativa de universalização do esgoto de Vila Velha e até o ano que vem teremos mais de 90% de esgoto coletado e tratado na cidade. Investir em saneamento é cuidar da qualidade de vida, é cuidar do meio ambiente e principalmente, cuidar da saúde. Por isso, vamos seguir fazendo e mudando a vida das pessoas”, afirmou o governador Casagrande.

“Estamos fazendo uma transformação em Vila Velha. Os investimentos em saneamento básico são extraordinários”, afirmou o governador Renato Casagrande. (foto Hélio Filho/Secom)

A estação garante que o efluente tratado seja devolvido ao Rio Jucu com qualidade superior aos padrões exigidos pela legislação ambiental, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a proteção dos recursos hídricos. Na nova ETE, o gás produzido pelo próprio esgoto será usado para secar a lama que sobra do tratamento, contribuindo para a economia de energia. E para que não haja cheiro ruim, o gás passará por um sistema de limpeza, que usa tanto processos químicos quanto naturais, garantindo que o ar fique limpo. A obra de ampliação durou 32 meses e gerou 300 empregos diretos.

“Inauguramos hoje a nossa maior estação de tratamento do Espírito Santo, um passo importante para o desenvolvimento sustentável da cidade. Com a nova capacidade de tratamento, Vila Velha está preparada para o crescimento populacional e o desenvolvimento imobiliário e industrial, garantindo um futuro mais limpo e saudável para todos. Vale destacar que os equipamentos da nova estação foram projetados para minimizar o consumo energético e a geração de resíduos”, comentou o presidente da Cesan, Munir Abud.