Nova sequência genética do vírus Zika encontrada no país pode causar nova epidemia

25 de junho de 2020

Pesquisadores da Fiocruz Bahia detectaram, pela primeira vez, uma linhagem africana do vírus Zika no Brasil. Segundo eles, a nova sequência genética tem potencial de ocasionar uma nova epidemia da doença no país.

De acordo com Artur Queiroz, um dos líderes do estudo, duas informações indicam que a linhagem esteve presente no país em 2019: a sequência genética foi encontrada no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, estados distantes entre si; e os hospedeiros que abrigavam os vírus eram diferentes: um é um mosquito que possui semelhanças com o Aedes Aegypti e outro hospedeiro é uma espécie de macaco.

O vírus Zika possui duas linhagens, a asiática e africana. Desde 2015, a Fiocruz Bahia monitora a circulação do vírus no Brasil e nunca havia encontrado sequências genéticas africanas. A grande preocupação dos pesquisadores é que os brasileiros não possuem anticorpos para esse tipo de linhagem.



Fonte Brasil 61