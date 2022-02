Nova Unidade de Saúde de Itaoca será concluída em cinco meses em Itapemirim

O projeto prevê uma unidade moderna com amplo espaço, dois pavimentos, consultórios e elevador.

A retomada das obras da nova Unidade de Saúde (ESF) de Itaoca está em ritmo acelerado. O prédio deverá ser entregue à população em um prazo de 5 meses. O projeto, que vai ampliar a capacidade de atendimento, prevê uma unidade moderna com amplo espaço, dois pavimentos, salas e elevador.

A nova unidade vai abrigar cinco consultórios médicos, além de outras 10 salas para instalações diversas. Os investimentos da Prefeitura de Itapemirim chegam a pouco mais de R$ 2,2 milhões na ESF, que vai ampliar o atendimento da população, além de trazer mais conforto e comodidade.

Conforme o cronograma das obras, que está na fase de acabamento, o prédio deverá ser totalmente concluído no início do mês de agosto. A unidade de saúde é uma reivindicação antiga da população do bairro.

“É uma obra de grande importância para Itaoca e que vai trazer muitos benefícios e mais comodidade para a população”, esclareceu o secretário Municipal de Obras e Urbanismo (Semou), Fernando Travisani.

E arrematou: “Nós estamos investindo em todos os setores do município e a saúde sempre será uma das nossas prioridades”, concluiu.