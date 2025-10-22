Novas regras para consultas e exames no SUS entram em vigor em Piúma

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que estão em vigor novas regras para o agendamento de consultas e exames no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determina a Portaria nº 065-R/2025, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a normativa, quem faltar sem justificar poderá sofrer bloqueio temporário no sistema: 90 dias para consultas e 180 dias para exames.

Para evitar o bloqueio, o paciente deve cancelar ou reagendar o atendimento com pelo menos sete dias de antecedência. A medida tem como objetivo reduzir o número de faltas e garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços de saúde pública.

A Secretaria de Saúde orienta ainda que os usuários mantenham seus dados atualizados e realizem o recadastramento na unidade de saúde de referência, garantindo assim o correto recebimento de notificações e confirmações de agendamento.