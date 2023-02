Novo aparelho de raio-X moderniza atendimento na Policlínica de Cachoeiro

A Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, no bairro Santo Antônio, passou a contar, nesta semana, com um novo aparelho de raio-X para modernizar e agilizar os exames de imagem na rede municipal de saúde de Cachoeiro. O investimento foi de cerca de R$ 275 mil, oriundos de verba parlamentar federal.

Importante dispositivo para diagnósticos, o raio-X é utilizado, por exemplo, para a detecção de quadros clínicos como pedras nos rins, investigação de problemas pulmonares e avaliação visual de diversos tipos de fraturas ósseas.

Com capacidade de emitir raios de alta performance em curtos períodos de tempo, o novo equipamento apresenta mais conforto e praticidade, devido à sua estabilidade no posicionamento dos pacientes e ao seu detector sem fio.

“Além da informatização, o tempo para realizar o exame cai pela metade, o que significa que o município poderá realizar o dobro de exames por dia, se necessário. A entrega desse novo equipamento é uma forma de garantir assistência 100% digital no diagnóstico por imagem feitos a partir de raios-X”, destacou o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Na manhã de sexta-feira (10), na Policlínica, foi realizado ato oficial de entrega do novo raio-X, com a presença do prefeito Victor Coelho.

“É mais uma importante entrega para a rede de saúde de Cachoeiro. Esse novo aparelho permitirá que os procedimentos de imagem sejam realizados com forma mais célere, garantindo, assim, um atendimento mais eficiente aos cidadãos”, afirmou o prefeito.

Atualmente, o município possui outros dois equipamentos de raio-X digitais em funcionamento, instalados na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa e no Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”.

foto Márcia Leal/PMCI