Novo calçadão da orla de Meaípe será revitalizado e entregue antes do verão

today14 de julho de 2025 remove_red_eye139

A Prefeitura de Guarapari iniciou mais uma importante etapa de valorização da orla da Praia de Meaípe: a revitalização do calçadão, com serviços que incluem novo calçamento, paisagismo e instalação de corrimões. A previsão de conclusão é para novembro de 2025, garantindo que o espaço esteja ainda mais atrativo para moradores e turistas já na próxima alta temporada.

A obra está sendo executada com investimento total de R$ 648 mil, por meio de convênio entre a Prefeitura de Guarapari, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo (MTur), dentro do programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística.

A ação vem consolidar uma transformação que a Praia de Meaípe vem vivenciando nos últimos anos. Eleita uma das dez praias mais bonitas do Brasil pelo Guia Quatro Rodas por anos, Meaípe enfrentou, ao longo das últimas décadas, um grave processo de erosão que alterou sua paisagem natural. A recuperação teve início em 2023, com as obras de engordamento da faixa de areia e enrocamento executadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do DER-ES.

Desde então, Meaípe vive um novo momento, com eventos culturais e esportivos, retomada do movimento no comércio local, ampliação da faixa de areia e estrutura renovada, que voltaram a atrair visitantes e fortalecer a economia da região. Agora, com a revitalização do calçadão, a orla ficará ainda mais bonita, segura e funcional.

“Meaípe passou por uma transformação que era esperada há anos, e agora estamos dando mais um passo importante. Essa revitalização do calçadão vai deixar a orla mais acessível, organizada e bonita para moradores e turistas. Nosso compromisso é com o desenvolvimento e com o cuidado com os espaços públicos”, destacou o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges.

O secretário de Obras, Marcelo Cirino, também enfatizou o impacto positivo da intervenção. “Esse é um trecho muito importante da nossa orla, que precisava desse olhar atento. Estamos trabalhando para garantir conforto, segurança e beleza ao espaço. Com novo piso, paisagismo e corrimões, o calçadão se torna um ambiente mais acolhedor e adequado para a população e para quem visita Guarapari”, afirmou.