Novo estudo afirma que dieta à base de vegetais protege o coração, cardiologista explica

today12 de junho de 2023 remove_red_eye98

Segundo o cardiologista Dr. Roberto Yano, os resultados estão ligados a menores índices de gordura e colesterol no organismo

Há muito se sabe que a alimentação desempenha um importante papel na saúde do coração, podendo evitar ou estimular problemas cardiovasculares, no entanto, um novo estudo pode indicar melhor quais mudanças potencializam esses benefícios.

De acordo com um novo estudo realizado na Dinamarca e publicado na revista científica European Heart Journal, dietas vegetarianas ou veganas, à base de plantas, ajudam a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, como derrames e infartos.

O estudo, através da análise de 30 ensaios clínicos com mais de 2.000 participantes, apontou que, em contraposição a quem possui uma dieta onívora, pessoas que possuem uma alimentação voltada para os vegetais, têm uma redução média de cerca de 7% do nível de colesterol total e 10% do LDL- colesterol, o colesterol “ruim”.

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano a redução dos índices do LDL- colesterol está relacionada a um menor risco de doenças cardiovasculares.

“Quando em excesso, LDL- colesterol se acumula nos vasos sanguíneos e aumenta a probabilidade de formação de placas de ateroma, o que aumenta o risco de AVC, infarto e outras condições cardiovasculares graves”.

“A alimentação, como o estudo reforçou, desempenha um papel fundamental para manter os seus níveis de colesterol bem controlados, no entanto, deve-se ter em mente que a prática de exercício físico regular, ter uma boa qualidade de sono, evitar o estresse, e realizar suas consultas periódicas, são hábitos que devem fazer parte do dia a dia de todos”, analisa Dr. Roberto Yano.

Sobre Dr. Roberto Yano

Dr. Roberto Yano é médico cardiologista e especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e AMB. Atualmente suas redes sociais, que traz a #amigosdocoracao, contam com um número expressivo de seguidores. São mais de 2 milhões engajados e distribuídos nos canais do Facebook, Youtube e Instagram.

foto divulgação / MF Press Global