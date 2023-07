Novo Recadastramento Imobiliário traz modernização e atualização para Vitória

Para modernizar e atualizar o cadastro imobiliário da capital, fornecendo informações atualizadas sobre os imóveis, ocupação e equipamentos, a prefeitura de Vitória realiza um novo Recadastramento Imobiliário, em toda a cidade. O último levantamento dessa magnitude ocorreu em 1980, mas foi realizado de maneira simplificada, sem o uso de tecnologia moderna.

A empresa responsável pelo trabalho é a SQL Tecnologia e Serviços, que possui ampla experiência na área e já realizou trabalhos semelhantes em outros municípios. O recadastramento de imóveis verticais (edifícios) já foi concluído e o trabalho em imóveis horizontais (casas) começará neste mês de julho.

Serão recadastrados 80 bairros, divididos em 6 blocos. Os cadastradores da empresa SQL Tecnologia e Serviços visitarão os imóveis para atualizar os cadastros e seus titulares. As visitas começarão no Bloco 01, que inclui os bairros: Fonte Grande, Parque Moscoso, Do Moscoso, Piedade, Do Cabral, Santa Clara, Vila Rubim, Do Quadro, Santa Tereza, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra, Inhanguetá, Ilha do Príncipe, Mário Cypreste e Santo Antônio.

É importante ressaltar que os cadastradores estarão uniformizados, usando crachás de identificação e informarão que estão a serviço da prefeitura de Vitória. Não será necessário que o cadastrador entre nas casas. As edificações e os logradouros serão fotografados, e ao final da visita, o cadastrador deixará um comunicado contendo instruções e um link para que o munícipe possa enviar seu documento de aquisição do imóvel para atualizar a titularidade junto ao cadastro imobiliário.