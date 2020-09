GUARAPARI | Nutricionistas do HIFA iniciam projeto piloto para colaboradoras gestantes

today5 de setembro de 2020 remove_red_eye15

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, por meio da equipe do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) iniciou um projeto que propõe o acompanhamento nutricional oferecido a colaboradoras gestantes. Inicialmente participam duas colaboradoras, que receberão supervisão e orientações durante todo o período gestacional. Por conta da pandemia, as consultas acontecerão uma vez ao mês e serão realizadas virtualmente.

Segundo a nutricionista Mônica Cerqueira, o projeto tem como objetivo incentivar o consumo de alimentos saudáveis, de forma equilibrada, calculados individualmente, com as devidas adequações nutricionais, evitando assim possíveis complicações gestacionais como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, entre outros. Inicialmente foi feita uma anamnese, que é a primeira consulta com avaliação antropométrica, alimentar, clínica e bioquímica para que fosse traçado o diagnóstico nutricional da gestante. Após esta análise, foi elaborado plano alimentar individualizado”, explicou.

A gerente de Recursos Humanos (RH), Verônica Moten, é uma das beneficiadas pelo projeto. “Eu estou com 25 semanas de gestação e aceitei o desafio em participar. Fiz os exames necessários e a nutricionista traçou um plano alimentar com mais fibras, mais nutritivo e sem carne suína. As adequações foram feitas a partir daqueles alimentos já disponíveis para os colaboradores. E desde então, apesar de ter pouco tempo do início, já estou vendo resultados. O foco agora é finalizar a gestação para o controle do peso”, disse.

A equipe do SND avalia o andamento e resultados do acompanhamento para estudar maneiras de ampliar a atuação do projeto.