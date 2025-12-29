O Ano Novo começa em grande estilo em Presidente Kennedy, confira a programação
O verão ganha outro ritmo em Presidente Kennedy com a chegada do Réveillon 2026. Serão cinco dias de festa, música e encontros especiais que vão transformar as orlas de Marobá e Neves em grandes palcos de celebração, alegria e boas energias para começar o ano com tudo!
A virada será marcada por shows com artistas locais, regionais e atrações nacionais, reunindo famílias, amigos e visitantes em ambientes preparados para receber todos com estrutura, organização e segurança, em um clima leve, acolhedor e cheio de animação.
Na noite da virada, o céu se ilumina de forma especial para celebrar a chegada de 2026, garantindo um espetáculo bonito, tranquilo, inclusivo e responsável para que todos possam aproveitar esse momento tão esperado com conforto e emoção.
Esse ano, os fogos serão silenciosos, respeitando crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e os animais, sem abrir mão da beleza e da emoção da virada.
Em Marobá o espetáculo vai durar 10 minutos, na Praia das Neves as luzes anunciam a chegada de 2026 por 5 minutos.
Durante cinco dias, a programação segue intensa, movimentando o comércio local, fortalecendo o turismo e consolidando Presidente Kennedy como destino certo para quem quer começar o ano novo com música boa, pé na areia e muita alegria.
Confira a programação completa do Réveillon 2026
PRAIA DE MAROBÁ
31/12/2025 (quarta-feira)
21h – Show com o cantor Thiago Cordeiro
23h – Show com o cantor Rômulo Santos
01/01/2026 (quinta-feira)
16h – Show com a cantora Flávia Mendonça
18h – Show com o cantor Léo Lima
02/01/2026 (sexta-feira)
21h – Show com a cantora Amanda Alves
23h – Show com a cantora Michele Freire
03/01/2026 (sábado)
16h – Show com a banda Agitaê
23h – Show com a cantora Gabriela Ávila
04/01/2026 (domingo)
16h – Show com o cantor Léo Mai
18h – Show com o grupo Pele Morena
PRAIA DAS NEVES
31/12/2025 (quarta-feira)
22h30 – Show com o cantor Salvador
01/01/2026 (quinta-feira)
15h – Show com Rebeka Monteiro
04/01/2026 (domingo)
15h – Show com o cantor Rickson Maioli