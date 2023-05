Arrependimento estético: aumenta número de pessoas buscando reverter procedimentos

today11 de maio de 2023 remove_red_eye43

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de pessoas que buscam reverter procedimentos estéticos que realizaram anteriormente. Isso inclui desde cirurgias plásticas até tratamentos menos invasivos, como preenchimentos com ácido hialurônico e Botox. Esse fenômeno tem sido observado em todo o mundo e tem sido atribuído a várias razões. Uma das principais razões para o aumento na demanda por reversão de procedimentos estéticos é a falta de qualificação dos profissionais.

Isso significa que muitas pessoas estão buscando procedimentos para melhorar sua aparência, mas depois descobrem que os resultados não são como esperado, ou simplesmente mudam de ideia com o passar do tempo. A principal reclamação dos pacientes está relacionada com resultados esteticamente ruins causados por má aplicação. “Muitas vezes o resultado não é bom pelo uso de materiais de baixa qualidade, que são comprados em grande quantidade para oferecer um serviço barato e de menor custo, e assim ganhar um espaço no mercado”, afirma Gustavo Capobianco, médico pós graduado em cirurgia plástica.

Embora muitos procedimentos estéticos possam ser revertidos, isso nem sempre é fácil ou possível. Alguns procedimentos podem deixar cicatrizes permanentes ou alterar permanentemente a aparência física, o que torna a reversão muito difícil.

Os procedimentos estéticos não são apenas uma questão de aparência física; eles também podem afetar a saúde mental e emocional de uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas que procuram reverter procedimentos estéticos relatam sentimentos de vergonha, tristeza ou até mesmo depressão.

Esse aumento no número de pessoas que procuram reverter procedimento, de acordo com Capobianco, é porque nos últimos cinco anos houve uma “invasão” de profissionais com formação fraca e duvidosa. Embora muitos procedimentos possam ser revertidos, é importante lembrar que a decisão de se submeter a um procedimento estético deve ser bem pensada e considerada cuidadosamente em relação aos riscos, benefícios e possíveis consequências. “O ideal é que busque sempre um profissional médico, com formação em cirurgia plástica ou dermatologia, além de buscar um nome confiável e renomado na área, é importante buscar informações sobre procedimentos já feitos pelo profissional, checar as redes sociais, site, trabalhos recentes”, finaliza Gustavo.

Sobre Gustavo Capobianco

O médico Dr. Gustavo Capobianco é formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande. Fez residência em cirurgia geral pela Santa Casa do Rio Grande e é pós-graduado em cirurgia plástica e cirurgia da mão pela Santa Casa do Rio de Janeiro. É especialista em cirurgia plástica pela SBCP e atuou como professor da pós-graduação da Santa Casa do Rio de Janeiro. Atualmente é chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital das Cataratas em Foz do Iguaçu e é proprietário da clínica Capobianco.

créditos MF Press Global – Agência de Marketing e Comunicação