O Inverno Capixaba Começa Aqui: Itaguaçu abre a temporada com Festival Sabor & Música

today19 de junho de 2026 remove_red_eye68

A cidade de Itaguaçu está pronta para receber moradores e visitantes em um dos eventos mais aguardados da temporada. Nos dias 19 e 20 de junho, a Avenida 17 de Fevereiro, no Centro, se transforma no palco do Festival Sabor & Música, atração oficial do 2º Festival de Inverno de Itaguaçu, reunindo gastronomia, cultura, artesanato, música ao vivo e entretenimento para toda a família.

Com entrada gratuita e programação das 18h à meia-noite, o evento marca oficialmente a chegada do inverno no Espírito Santo, transformando o município em um dos principais destinos da estação na região serrana capixaba.

Nesta noite a programação conta com a abertura da feira, apresentação da Banda Versão Pirata, transmissão do confronto Brasil x Haiti em telão 4K e show da Donaina Banda. Já no sábado (20), o público aproveita apresentações de Jackson Lima e da Banda Urublues, além das atrações gastronômicas e culturais espalhadas por todo o espaço do festival.

Mais do que um evento de entretenimento, o Festival Sabor & Música fortalece a cultura local, movimenta a economia criativa e valoriza empreendedores, artesãos e produtores da região. A proposta é oferecer uma experiência completa, unindo sabores, música e o clima aconchegante do inverno capixaba.

Serviço

Datas: 19 e 20 de junho

Horário: 18h às 00h

Local: Avenida 17 de Fevereiro, Centro de Itaguaçu

Entrada: gratuita

Atrações: shows, gastronomia, artesanato, cultura e transmissão esportiva em telão 4K.

por PhilipeVerdan