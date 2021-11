Obras avançam na Terceira Ponte e ciclovia começa a receber o concreto no piso

As obras de ampliação da Terceira Ponte e da construção da Ciclovia da Vida avançam em ritmo acelerado. Nesta terça-feira (23), teve início a concretagem do piso da ciclovia, mais uma etapa na execução dos serviços. As obras tiveram início em julho deste ano com a montagem da plataforma que funciona como o andaime para execução dos trabalhos. Com parte da estrutura metálica da ciclovia já fixada, têm início os serviços de concretagem do piso da ciclovia.

O projeto da Ciclovia da Vida está sendo executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix é responsável pelas obras, contratadas pelo valor de R$ 127 milhões. O prazo para conclusão é maio de 2023.

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no local para acompanhar o início de mais essa fase da obra. “É uma alegria iniciarmos essa concretagem da Ciclovia da Vida, que servirá de base para a ampliação da ponte. Essa obra é uma referência em engenharia e vai ajudar a mobilidade da Região Metropolitana. O ponto de observação no vão central da Terceira Ponte será um ponto turístico, além de dar a possibilidade para quem gosta de pedalar atravessar os dois municípios por este ponto. Assim vamos aliando mobilidade urbana, turismo, saúde e segurança”, pontuou.

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, já foram fixados quase 500 metros da estrutura da ciclovia. “Desde a formulação do anteprojeto, tivemos uma grande preocupação técnica para a execução deste empreendimento. O resultado é que estamos conseguindo avançar em bom ritmo. A execução de parte dos serviços no período noturno também contribui para dar celeridade à obra”, disse.

Trata-se de uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade. O serviço contempla a ampliação da capacidade de fluxo de veículos; implantação de ciclovia e barreira de proteção ao suicídio.

O anteprojeto da Ciclovia da Vida propõe uma estrutura metálica que será anexada nas laterais da ponte para a passagem de ciclistas e, ao mesmo tempo, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Além disso, a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

A instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte vem sendo debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo, nos últimos anos. Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas.

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos como forma de impedir o suicídio contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

Ampliação da capacidade

Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno de 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.

Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.