Obras de asfaltamento em vias de Itapemirim seguem em ritmo acelerado

today21 de janeiro de 2022 remove_red_eye14

Os investimentos totalizam R$ 8,3 milhões em trechos de vias que interligam localidades na zona rural.

As obras de asfaltamento em vias do interior de Itapemirim estão em ritmo acelerado. A Prefeitura está investindo mais de R$ 8,3 milhões na implantação de trechos no contorno de Itaipava/Itaoca, que estão com mais da metade das obras concluídas. As intervenções asfálticas também já iniciaram em vias de acesso a Fazenda Velha, Retiro e Limão no Distrito de Piabanha do Norte.

As obras nos trechos que ligam a ES 060 a ES 487 (Contorno de Itaipava/Itaoca), incluindo o Córrego do Pinto, com extensão de quase 10 km, vão permitir maior mobilidade nos acessos ao interior, além de desafogar o tráfego nas áreas urbanas do município. As intervenções estão orçadas em R$ 5 milhões.

Pavimentação de estradas em Piabanha do Norte.

Outros dois pontos com obras de asfaltamento, em fase inicial, se referem aos trechos da Estrada que liga a ES 487 à Fazenda Velha entre os quilômetros 1,3 e 1,8, além de melhorias pontuais em diferentes vias transversais. Os investimentos com as obras totalizam R$ 3,3 milhões.

“A execução de obras de asfaltamento em vias do interior vão melhorar sobremaneira a acessibilidade no município, além de facilitar o escoamento da produção agrícola”, destacou o secretário de Obras e Urbanismo, Fernando José Travisani.