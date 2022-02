Obras do contorno Itaipava/Itaoca entram na reta final de execução em Itapemirim

Com quase 10 km de extensão, a pavimentação está sendo feita no trecho entre a ES 060 e ES 487.

As obras da via do contorno de Itaoca/Itaipava entram na reta final para conclusão da pavimentação e melhorias. O asfaltamento está sendo realizado no trecho que liga a ES 060 a ES 487 (Contorno de Itaipava/Itaoca), incluindo o Córrego do Pinto, com extensão de quase 10 km.

A execução das obras já está em estágio bem adiantado, restando apenas a implementação de um pequeno trecho da via e a conclusão da pavimentação asfáltica no restante da via na área que abrange o projeto.

Com recursos do tesouro municipal, a Prefeitura de Itapemirim está investindo quase R$ 5 milhões nas obras de infraestrutura viária.

“As intervenções no contorno vão permitir melhores condições para o tráfego de veículos e de acesso a outras localidades do município”, destacou o secretário Municipal de Obras e Urbanismo (Semou), Fernando José Travisani.

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, também está executando obras de asfaltamento em vias de acesso à Fazenda Velha, Retiro e Limão, no Distrito de Piabanha do Norte, e em diferentes pontos das transversais e na ligação da ES 487.