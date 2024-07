Obras em andamento para transformar uma nova orla no Balneário de Ubu

today30 de julho de 2024 remove_red_eye58

A orla de Ubu, em Anchieta, será transformada para o fortalecimento do turismo local, com o projeto de reurbanização da orla. A obra, que já começou desde junho, abrange uma área total de 13 mil metros quadrados.

A extensão da praia vai ganhar dez quiosques e cinco módulos de banheiros, contendo espaço feminino e masculino com acessibilidade e fraldário. A praça do trevo será incorporada ao projeto de urbanização da orla.

Serão reurbanizados 1.200 metros lineares de orla com mobiliários públicos, pergolados, parquinho, rampa para acesso à praia e guarda-corpos. O projeto inclui serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia. O serviço também inclui melhorias na Praça do Trevo.

A área de passeio e paisagismo, integrados em canteiros, terá perto de nove mil metros e serão recuperados 575 m² de vegetação de restinga.

A empresa RR Costa é responsável pela execução e terá prazo de 630 dias para concluir a obra. O valor do investimento é de R$ 19.086.914,58 e os recursos utilizados são do município e do governo estadual.

“Vamos urbanizar o Praia de Ubu, um balneário que já é muito frequentado, mas passará a ter uma infraestrutura melhor para receber cada vez mais pessoas, potencializando o turismo em Anchieta, fomentando emprego e renda na cidade”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

por Dirceu Cetto

fotos divulgação PMA