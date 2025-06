Obras para pôr fim a alagamentos em Guriri vão começar, diz deputado Gandini

Em discurso na Assembleia Legislativa, deputado informou que as obras de macrodrenagem no balneário estão contratadas pelo governo do Estado e que o canteiro já está em fase final de montagem

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, usou a tribuna na sessão ordinária para destacar o esforço do prefeito Marcus da Cozivip (Podemos), de São Mateus, no enfrentamento dos alagamentos crônicos que atingem a região de Guriri, no Norte do Espírito Santo.

Gandini informou, na sessão de segunda (9), que as obras de macrodrenagem no balneário estão contratadas pelo governo do Estado e que o canteiro já está em fase final de montagem.

“As pessoas vão poder ver as obras acontecendo, para que a gente tenha, finalmente, uma solução definitiva para o problema”, afirmou o deputado, que relatou ter obtido a informação com o presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Eustáquio de Freitas.

Ele relatou o conjunto de ações emergenciais que têm sido tomadas pela prefeitura, com apoio de empresas privadas e órgãos públicos.

Segundo a prefeitura, foram abertas três valas de contenção — duas no lado Norte e uma no Sul. A empresa Soma Urbanismo auxiliou na abertura da segunda vala no Norte, enquanto moto-bombas foram cedidas pela empresa Alcon e pelo Saae de Linhares.

Segundo Gandini, os alagamentos têm causado prejuízos recorrentes à população de Guriri. O prefeito decretou estado de emergência e tem atuado pessoalmente nas ruas, mesmo sob chuva e em meio aos transtornos.

Gandini discursa da tribuna da Assembleia: “Prefeito está enfrentando o problema de frente”. (foto Kamyla Passos/Assembleia Legislativa)

“O prefeito Marcus da Cozivip tem enfrentado esse problema de frente, de manhã, de tarde, à noite e até nos fins de semana. Quero parabenizá-lo pela coragem e pelo compromisso com a população”, disse Gandini.

O deputado também reafirmou o apoio da Assembleia Legislativa à agenda ambiental do município.

“Com união entre a Prefeitura, o governo do Estado, a Assembleia e a sociedade, teremos uma resposta à altura do que Guriri precisa. A infraestrutura adequada vai permitir que essa região, tão importante para o turismo capixaba, avance ainda mais.”

fotos prefeitura de São Mateus