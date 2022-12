Olhar Vitória: mais de 400 estudantes da capital já receberam óculos de grau

Na perspectiva de garantir maior qualidade de vida e aprendizado aos estudantes da rede municipal de ensino da capital, por meio do programa Olhar Vitória, uma nova entrega de óculos aos estudantes foi realizada nesta quarta-feira (07), na sala de reuniões da Prefeitura de Vitória.

O programa Olhar Vitória contempla a realização de exames e a concessão de óculos corretivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a rede pública de ensino municipal.

Theo Lucas Dias de Oliveira estava muito animado e ansioso para ganhar os óculos. Estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Maria Leonor Pereira da Silva, ele foi um dos atendidos pelo programa e, agora, vai enxergar melhor e aprender mais. “Sempre que a professora escreve no quadro eu não consigo enxergar direito. Agora, com os óculos vou conseguir enxergar. Estou muito feliz. Muito obrigado”, falou.

A mãe do Theo, Mariana Sousa Lucas, disse que o recebimento gratuito dos óculos é muito importante para a família. “Ele fez o teste na escola e foi encaminhado para a consulta com o médico oftalmologista. Aí foi diagnosticado que, além dele ter que usar óculos, ele tem miopia. Para mim é muito gratificante ter esse recurso por meio da Prefeitura”, contou.

O evento contou com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini, da secretária de Saúde de Vitória, Joanna De Jaegher; de Educação, Juliana Rohsner; familiares e responsáveis pelos estudantes, entre outros.

“Queremos possibilitar que todas as crianças tenham a mesma oportunidade. Não são apenas um óculos. É muito mais que isso. É igualdade. Estamos fazendo o teste em 43 mil alunos da nossa rede de ensino, em 103 escolas. Estamos levando a equipe e equipamentos para dentro da escola. E aí, claro, havendo necessidade ele será encaminhado para oftalmologista e, se preciso, vai até a ótica para escolher o óculos. É essa a cidade que queremos construir. Uma cidade que tenha oportunidades iguais para todos. Mas, principalmente, uma cidade que tenha respeito pelo cidadão”, falou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“É com muita alegria no coração que estamos aqui realizando mais essa importante entrega de óculos para as nossas crianças. Elas não podem ser prejudicadas no seu aprendizado porque têm alguma dificuldade visual. Em muitas vezes têm até dificuldade em expressar isso. A dimensão desse projeto é enorme. Ele vai ao encontro da necessidade do nosso munícipe que está no processo de aprendizado. Já avaliamos 12.307 estudantes. Deste total, 2.912 foram encaminhados para consulta com oftalmologista no Centro Municipal de Especialidades (CME) e na Santa Casa de Vitória, e 416 já estão com óculos novos, enxergando melhor. Essa é uma gestão que cuida das pessoas”, destacou a secretária de Saúde, Joanna De Jaegher.

Todos os estudantes matriculados na rede pública de ensino básico do município de Vitória, da Educação Infantil (Cmei), Ensino Fundamental (Emef) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), passarão pela Avaliação da Acuidade Visual e serão contemplados pelo projeto para a concessão de óculos. Ao todo, aproximadamente 43.000 estudantes serão avaliados.

Olhar Vitória

Por meio do programa, os estudantes com alterações visuais identificados por meio do Teste de Snellen ou por observação de sinais e sintomas sugestivos de alterações visuais, serão encaminhados para consulta oftalmológica no Centro Municipal de Especialidades (CME) ou no ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia.

Após a consulta oftalmológica, o estudante com a prescrição dos óculos, é encaminhado para a ótica contratada pelo município.

foto divulgação