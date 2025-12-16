Olodum e mais de 30 shows animam o verão 2026 em Guarapari

Guarapari se prepara para viver um dos maiores verões dos últimos anos. A Prefeitura de Guarapari anunciou uma programação especial para o Verão 2026, com mais de 30 shows gratuitos espalhados por diferentes pontos da cidade, reunindo atrações locais, regionais e nacionais. Entre os destaques está o grupo Olodum, referência da música brasileira e da cultura afro, que promete levar muita energia e animação ao público. A apresentação está marcada para o dia 9 de janeiro, na Praia do Morro.

A programação tem como objetivo fortalecer o turismo, movimentar a economia local e oferecer opções de lazer para moradores e visitantes durante a alta temporada. Os shows acontecerão em palcos montados na orla e em bairros estratégicos, garantindo acesso democrático à cultura e entretenimento.

De acordo com a gestão municipal, o verão é um dos períodos mais importantes para a cidade, tanto do ponto de vista turístico quanto econômico. A expectativa é de grande público, impulsionando setores como hotelaria, comércio, bares, restaurantes e serviços.

“O verão de Guarapari é uma marca forte no Espírito Santo e no Brasil. Estamos preparando uma programação diversificada, organizada e segura, para receber bem os turistas e, ao mesmo tempo, valorizar quem mora aqui”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

Além do Olodum, a grade inclui apresentações musicais de diferentes estilos, como axé, samba, pagode, sertanejo, rock e música eletrônica, contemplando públicos de todas as idades. A programação também prevê espaço para artistas locais, reforçando o incentivo à cultura e aos talentos da cidade.

A Prefeitura reforça que toda a programação contará com planejamento integrado entre as secretarias envolvidas, incluindo segurança, trânsito, limpeza urbana e ordenamento, garantindo tranquilidade e bem-estar para o público.

Os dias, horários e locais de cada apresentação serão divulgados em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Guarapari.