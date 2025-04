Opera ES: mais de 500 cirurgias foram realizadas em 15 hospitais no sábado (29)

No último sábado (29), 510 cirurgias eletivas foram realizadas em dez hospitais estaduais e cinco unidades hospitalares da rede contratualizada do Sistema Único de Saúde (SUS), com pacientes de todo o Espírito Santo. A ação é do Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES) da Secretaria da Saúde (Sesa).



Os procedimentos foram realizados no Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HJSN), em Baixo Guandu; na Unidade Integrada de Jeronimo Monteiro (UIJM), em Jerônimo Monteiro; no Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC), São José de Calçado; no Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória; no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha; Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória; Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha; e Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HDDS), na Serra.



Já na rede contratualizada aconteceram no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), na Maternidade Municipal de Cariacica (MMC), no Hospital Rio Doce, em Linhares, e no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari.



O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, acompanhou os trabalhos realizados nos Hospitais Infantil e no Hucam. De acordo com ele, em 2025, foram 329 cirurgias realizadas aos sábados, em horário estendido, após 17h, durante a semana e em feriados.



“Planejamos realizar sempre no último sábado do mês essa ação para reduzir as filas de espera de cirurgias. Hoje estamos aqui no Hucam acompanhando esse trabalho, que vai promover vida e saúde. Nossa meta é bater a marca de 135 mil cirurgias eletivas neste ano, investimento de R$ 135 milhões em saúde, que impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes”.



Até o dia 27 de março de 2025 foram realizadas em todo Estado do Espírito Santo, 32.290 cirurgias eletivas. Há 16.386 pacientes com Autorizações para Internação Hospitalar aguardando para fazer algum procedimento cirúrgico.

A Sesa alerta para que os pacientes do Espírito Santo que aguardam por cirurgias, consultas e exames, que mantenham seu contato atualizado nas unidades básicas de saúde. É por meio desse cadastro que é feito o acionamento para a realização das cirurgias.