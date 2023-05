Operação conjunta prende traficantes procurados em Vila Velha

Uma operação conjunta entre a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda de Vila Velha, e a Polícia Militar, com apoio da cadela Meg, resultou na prisão de dois criminosos apontados como responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (17).

A ação aconteceu após denúncia anônima de que a dupla estava armada e de posse de drogas em uma das ruas do bairro.

Os agentes da ROMU e os militares fizeram o cerco e eliminaram possibilidade de fuga e reação dos elementos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado, uma pistola 9mm, com numeração raspada e municiada, munições de pistola calibre 380, coldre de revólver, 12 bolas de haxixe, 58 pinos de crack e 370 pinos de cocaína.

Ainda foi encontrado um caderno com anotações do tráfico na localidade.

Os dois criminosos, um com 23 anos e o outro de 32 anos, com condenações por homicídio, roubo e porte ilegal de arma, foragido do sistema prisional desde novembro passado, e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia onde a ocorrência foi registrada.

foto GMVV e PM/Divulgação