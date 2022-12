Operação conjunta prende três suspeitos por tráfico de drogas em Montanha

Três homens, dois de 20 e um de 44 anos, foram presos no município de Montanha nessa quarta-feira (07). Eles estavam desenterrando drogas quando foram abordados por policiais civis e militares, que receberam uma denúncia anônima sobre o caso.

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha recebeu a denúncia anônima de que traficantes estariam desenterrando drogas em um matagal, no bairro Pelourinhio. Com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi realizada uma vigilância no local.

Algum tempo depois, apareceu um homem de 20 anos, que começou a desenterrar as drogas, sendo lhe dada voz de prisão. Durante a abordagem, dois outros suspeitos, de 20 e 44 anos, apareceram para saber o motivo da demora do comparsa e também acabaram detidos pelos policiais.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, delegado Eduardo Mota, os suspeitos já são conhecidos por envolvimento em crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse/porte de armas de fogo.

Durante as buscas, foram encontrados 575 gramas de cocaína, 03 papelotes de cocaína, 72 gramas de maconha, 605 gramas de crack, 01 balança de precisão, R$ 227,00 em espécie.

Os detidos foram apresentados à autoridade policial no teleflagrante da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia para as providências legais.

por Adriana Nascimento Amaral

Policial Civil/Sicoi