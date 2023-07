Operação da Polícia Civil prende em São Paulo homem mais procurado no norte do Estado

today11 de julho de 2023 remove_red_eye93

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na última quinta-feira (06), o indivíduo mais procurado no norte do Estado. O investigado, de 30 anos, foi localizado durante uma operação deflagrada pela PCES, que contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), na cidade de Furnas, em São Paulo.

As investigações da Polícia Civil do Espírito Santo indicam que o homem é um traficante de extrema periculosidade, que liderava um grupo criminoso com atuação em diversos municípios do norte do Estado. Ele estava evadido desde 2017 da Penitenciária Regional de Linhares, onde cumpria pena em regime semiaberto. A principal região de atuação do investigado era o município de Conceição da Barra, onde ele é acusado de comandar ataques que resultaram na morte de crianças, em 2021.

O primeiro crime, ocorrido em setembro de 2021, resultou na morte de um casal e do filho, de apenas 12 anos. O segundo crime, que aconteceu em outubro de 2021, vitimou mais duas crianças, de 8 e 10 anos. Segundo os levantamentos, os dois crimes estão relacionados ao tráfico de drogas.

Outras investigações também indicam o detido como mentor de atentados contra policiais no norte do Estado, bem como o responsável pelo tráfico de entorpecentes nas regiões de Braço do Rio e na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.

“A prisão deste indivíduo era uma dívida que a Segurança Pública tinha com a sociedade capixaba. Estamos falando de um homem extremamente cruel, frio e covarde, que aterrorizava a comunidade de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Mesmo morando fora do Estado, ele ordenava ataques sem qualquer respeito à vida. Para ele, não importava se morreriam inocentes, desde que os ataques eliminassem os rivais no tráfico”, resumiu o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O paradeiro do investigado foi localizado após levantamentos do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT Norte), que trabalhou em parceria com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

“A capacidade técnica da equipe do CIAT Norte em monitorar, interpretar e identificar o alvo e a localização dele, bem como a integração com a Subsecretaria de Inteligência da Sesp, foram cruciais para o êxito dessa operação. Com inteligência e tecnologia, alcançamos as lideranças criminosas e desarticulamos grupos que aterrorizam comunidades inteiras”, disse o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.

O comboio que realizou a prisão do investigado em São Paulo saiu do Espírito Santo na terça-feira (04). Além da PCES, participaram da operação equipes da Sesp e da Secretaria da Justiça (Sejus), que contaram com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Uma vez identificado o endereço do homem, as equipes se dirigiram ao local e encontraram o indivíduo e a esposa, que tentaram resistir, impedindo a entrada dos policiais. Dentro do imóvel, as equipes encontraram drogas, equipamentos para preparo de entorpecentes e dois telefones que foram destruídos pelo investigado. Ele foi preso e a esposa foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na ação, foram cumpridos sete mandados de prisão em desfavor do detido, sendo cinco expedidos pela comarca de Conceição da Barra (ES), um pela comarca de Linhares (ES) e o último pelo Tribunal do Júri do Estado de São Paulo. As ordens de prisão são relacionadas aos crimes de homicídios, roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

“Este indivíduo entrou na vida do crime ainda jovem, com envolvimento em roubos e furtos. Ele foi preso e, em 2017, evadiu do sistema prisional, que foi quando migrou para o tráfico de drogas. À medida em que alguns comparsas foram presos ou morrendo, por conta da rivalidade do tráfico, ele foi ascendendo e matando os opositores, mostrando o lado covarde dele e eliminando qualquer um que atrapalhasse as ações criminosas que liderava”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira.

por Camila Ferreira