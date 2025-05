Operação desmantela criação de galos para rinha em Serra Dourada 1

Na manhã desta segunda-feira (26/05), uma operação conjunta entre a CPI dos Maus-tratos Contra os Animais e a Polícia Civil resultou na desativação de um criadouro clandestino de galos utilizados em rinhas, localizado no bairro Serra Dourada 1, na Serra.

Ao todo, mais de 30 galos foram encontrados engaiolados e sendo criados especificamente para rinhas, prática considerada crime de maus-tratos e infração ambiental. No local, as autoridades identificaram uma estrutura montada para realização das lutas, evidenciando a organização e a reincidência da atividade criminosa. A descoberta reforça a gravidade da situação e a necessidade de ações rigorosas no combate a esse tipo de crueldade contra os animais.

No local, as autoridades também encontraram um armazenamento irregular de carne de porco e frango, sem qualquer controle sanitário. Segundo o proprietário, os produtos seriam utilizados na produção de linguiça. A situação levanta preocupações sobre os riscos à saúde pública e será investigada pelos órgãos competentes.

A Polícia ainda identificou furto de energia elétrica na propriedade, conhecido como “gato”, além do armazenamento e manuseio irregular de óleo diesel. A prática, além de ilegal, representa risco à segurança e ao meio ambiente, sendo configurada como crime ambiental. As irregularidades serão incluídas no inquérito policial que apura os delitos cometidos no local.

A Polícia Ambiental esteve no local para realizar o resgate dos animais encontrados na propriedade. O responsável, identificado como Jeremias Mendes dos Santos, foi encaminhado à Delegacia do município, onde prestou depoimento e responderá pelos crimes apurados durante a operação.

No Espírito Santo, a prática de rinhas de galos é ilegal e configurada como crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). A legislação proíbe expressamente a realização, promoção ou qualquer tipo de participação em lutas entre animais, incluindo galos, prevendo sanções para os envolvidos nessas atividades cruéis e ilegais.