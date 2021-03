Operação especial de transporte para profissionais da saúde na Região Metropolitana é divulgada pelo governo do estado

Com a suspensão dos serviços de transporte coletivo como medida preventiva ao avanço da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Saúde (Sesa) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), preparou uma operação especial de transporte para uso exclusivo de profissionais de saúde na Região Metropolitana.



Serão contemplados os profissionais da área de saúde que atuam em hospitais públicos, filantrópicos e privados, além de unidades de saúde pública (posto de saúde e unidades de pronto atendimento). A operação especial foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (26).



Poderão utilizar o serviço do Sistema Transcol todos os profissionais que desempenhem suas atividades em hospitais e unidades de saúde, independentemente da área que desempenhe suas funções (área de saúde, área administrativa, limpeza, etc.) e do vínculo jurídico com a instituição (CLT, contrato de serviços, autônomos, etc).



Para embarcar nos coletivos, os profissionais deverão, obrigatoriamente, apresentar um dos documentos que comprovem seu vínculo com as atividades de saúde (documento de identificação fornecido pela instituição – crachá ou equivalente – ou declaração da instituição em que desempenha atividades). Os usuários deverão portar documento de identificação que contenha foto.



Do dia 28 de março até o dia 04 de abril (domingo de Páscoa) todos os Terminais de Integração do Sistema Transcol permanecerão com as suas roletas bloqueadas para o acesso de usuários.

Confira a Edição extra do DIO-ES com o detalhamento



Operação Especial para profissionais da Saúde

Terminal de Laranjeiras

Linhas troncais

504 – T. LARANJEIRAS/ T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA

506- T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE

507 – T. LARANJEIRAS /T. VILA VELHA – 3ª PONTE



Linhas alimentadoras

805 – T. LARANJEIRAS / FEU ROSA – CIRCULAR

810 – SÃO FRANCISCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. SÃO LUCAS

811 – SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS

815 – T. LARANJEIRAS / HOSP. JAIME S. NEVES VIA ROD. PAULO P. GOMES (Meridional, Dório Silva)

828 – SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS833 – BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV. BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL

859 – COLINA DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA

854 – PRAIA GRANDE / T. LARANJEIRAS



Terminal de Vila Velha

Linhas troncais

507 – T. LARANJEIRAS / T. VILA VELHA – 3ª PONTE

525 – T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG

569 – T. VILA VELHA / PRAÇA EUCALIPTO – CIRCULAR



Linhas alimentadoras

612 – PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. VILA VELHA VIA ULISSES GUIMARÃES

617 – T. VILA VELHA/ JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA – CIRCULAR

633 – T. VILA VELHA / SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ALVORADA

636 – T. VILA VELHA / CIRCULAR – VIA HOSPITAL VILA VELHA E HOSPITAL INFANTIL



Terminal de Itacibá

Linhas troncais

504 – T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA

506- T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE

525 – T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG



Linhas alimentadoras

702 – PRAÇA DE CARIACICA / T. ITACIBÁ

712 – T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSÉ SETTE

766 – HOSP. PEDRO FONTES / T. ITACIBÁ VIA BR-262/101

901 – VIANA / T. ITACIBA