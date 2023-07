Operação fecha distribuidora clandestina de carne em Vila Velha

11 de julho de 2023

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) realizou, nesta terça-feira (11), operação conjunta com a prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, e o Instituto de Defesa Agrária e Florestal (Idaf), com o objetivo de combater o comércio clandestino de carne. A ação interditou uma distribuidora de carne, em Ilha das Flores, Vila Velha, por funcionar sem autorização. Também foram apreendidas, aproximadamente, seis toneladas do produto.

No estabelecimento, segundo o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, foram identificadas carnes sendo fracionadas e embaladas “sem condições de higiene adequadas, sendo constatadas contaminações que tornavam o produto impróprio ao consumo, podendo fazer mal à saúde humana”.

O delegado acrescenta que os produtos também estavam sendo embalados com rótulo que induziam o consumidor ao erro, por apresentarem local de produção diferente de onde eram manipulados.

“O empresário foi preso por fabricar produto fora das normas, propaganda enganosa e venda de produto impróprio ao consumo, o que pode resultar em pena de dois a cinco anos de prisão. Ele está sendo autuado por esses crimes e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

