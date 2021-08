Operação fiscaliza estabelecimentos comerciais e eventos clandestinos em Viana

today14 de agosto de 2021 remove_red_eye50

Para zelar pela segurança e tranquilidade da população vianene, além de garantir o cumprimento das medidas sanitárias obrigatórias contra Covid-19, a Prefeitura de Viana realizou a operação integrada “Força Total” para fiscalizar estabelecimentos comerciais e vistoriar eventos clandestinos no município.



A ação, que aconteceu na noite desta sexta-feira (13), contou com a participação das Secretarias Municipais de Defesa Social (SEMDES) e de Meio Ambiente (SEMMA). Além disso, as equipes da Vigilância Sanitária, Posturas, Disque Silêncio, Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN), Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, também atuaram na operação.



“As fiscalizações são intensificadas no período noturno, porque a noite é quando existe uma probabilidade maior de acontecer festas clandestinas e aglomerações. A finalidade da Operação Força Total é evitar aglomerações nos bares e distribuidoras. Além disso, as abordagens e vistorias são feitas em festas clandestinas para garantir o cumprimento da lei e trazer mais tranquilidade aos moradores de Viana. Estamos presentes em todo o município para oferecer informações, notificar ou autuar quem desrespeitar as regras”, afirma o secretário municipal de Defesa Social, Enoni Erlacher.



Durante o trabalho de inspeção das equipes, que percorreu diversas regiões da cidade, duas notificações foram emitidas, 56 pessoas abordadas, duas pessoas detidas e quatro máquinas caça níqueis recolhidas. Não foi detectada nenhuma festa clandestina.

O secretário Enoni Erlacher disse ainda que os locais são vistoriados conforme denúncias recebidas e mapeamento feito pelas equipes de inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social.

O monitoramento e a fiscalização continuará durante todo o final de semana com a Guarda Municipal, Polícia Militar e Disque Silêncio.



Risco Baixo

Mesmo em risco baixo, Viana permanece com as intensas fiscalizações para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários.



Confira orientações de restrições do Governo do Estado para cidades classificadas em risco baixo:

• Estabelecimentos comerciais: podem abrir sem restrição de horário, respeitando o limite de um cliente a cada 10 m²;



• Galerias e centros comerciais: podem abrir, respeitando o limite de metade da capacidade de funcionamento, ou uma pessoa por cada 14 metros;



• Bares, restaurantes, lanchonetes, eventos, agências bancárias, parques, cinemas, teatros, circos e estabelecimentos similares: podem funcionar sem limite de horário, respeitando todos os protocolos de distanciamento e de higienização;



• Escolas e faculdades: não há restrição, mas devem ser seguidos os protocolos de saúde e segurança definidos pelo governo;



• Academias: o funcionamento deverá ser realizado exclusivamente com atendimento em horários agendados, garantindo o controle do número máximo de frequentadores concomitantes. Está autorizada, nas atividades aeróbicas, uma pessoa/aparelho a cada 12 m², respeitando distanciamento mínimo de 4 metros. Nas atividades não aeróbicas, uma pessoa/aparelho a cada 10 m² com distanciamento mínimo de 3 metros. Nas aulas coletivas, uma pessoa a cada 8 m² com distanciamento de 2,5 metros entre as pessoas.



Mesmo com a vacinação da população, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal e o distanciamento, que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

por Mayara Salles/PMV

foto Altair Helmer