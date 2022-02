Operação Resguardo II: Polícia Civil realiza operação no interior do ES e prende um homem

today9 de fevereiro de 2022 remove_red_eye34

Segue até a sexta-feira (11), a Operação Resguardo II, com o objetivo de realizar uma ação preventiva de orientação, educação e atendimento à população no enfrentamento à violência contra a mulher. A ação é comandada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, com a participação de todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher do Estado.



A equipe está a bordo de uma Delegacia Móvel e passando pelas regiões noroeste e serrana do Estado. Os primeiros destinos foram Sooretama, Jaguaré e Santa Teresa, onde foi realizada a prisão.



Durante a operação, realizada nessa segunda-feira (07), um homem de 40 anos foi preso em Santa Teresa. “Estávamos na Praça do Turismo de Santa Teresa. Foi quando uma mulher saiu correndo de dentro da Rodoviária em direção à nossa equipe pedindo socorro, pois acabava de ter sido ameaçada de morte no local por um homem que estava munido de uma faca. Imediatamente, a Equipe da Divisão correu até o local e obteve êxito em deter o autor das ameaças, tendo sido encontrada com ele a faca utilizada para a prática das ameaças”, relatou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté.



Ele foi conduzido imediatamente à Delegacia Móvel, onde foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia. Além do cumprimento do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

Estas ações para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher ocorrem em âmbito nacional, durante todo o mês de fevereiro e início de março, sendo comandada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).



Próximos destinos

A ação está sendo promovida em diversos municípios das regiões noroeste e serrana do Estado. A Delegacia Móvel fica no primeiro município citado a cada dia, sendo que diversas ações também vão ser desenvolvidas nos outros municípios.



– Nesta quarta-feira (09): Itaguaçu, Aracruz, São Domingos do Norte e Montanha;

– Quinta-feira (10): Itarana, Aracruz, Rio Bananal, Marechal Floriano e Montanha;

– Sexta-feira (11): Santa Maria de Jetibá e Marechal Floriano.

por Matheus Zardini