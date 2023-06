Oportunidade: saúde de Vitória abre processo seletivo para médicos especialistas

today24 de junho de 2023 remove_red_eye68

Começam na próxima quarta-feira (28) as inscrições para o processo seletivo simplificado (edital 025/2023), para contratação de médicos em diferentes especialidades: dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatra, oftalmologia, reumatologia e médico veterinário que atuarão na rede municipal de Saúde de Vitória.

As inscrições devem ser feitas no endereço selecao.vitoria.es.gov.br, onde os candidatos devem realizar o login e preencher a Ficha de Inscrição on-line, informando os dados solicitados. Uma vez convocados, os candidatos deverão se apresentar de posse de todos os documentos declarados até então.

As inscrições ficarão disponíveis de forma on-line até às 23h59min do dia 7 de julho (sexta-feira).

Todas as informações sobre o certame serão divulgadas no Diário Oficial do município ou no endereço eletrônico da inscrição.

Mais informações

As dúvidas em relação a este processo deverão ser dirimidas junto à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) por meio do e-mail [email protected], ou à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges) pelo e-mail [email protected].

Outras informações estão no edital 025/2023, publicado no Diário Oficial de Vitória desta sexta-feira (23).

foto Leonardo Silveira