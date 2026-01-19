Oportunidade! Venda Nova do Imigrante lança dois Concursos Públicos

today19 de janeiro de 2026 remove_red_eye46

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, e a Câmara Municipal do município estão com concursos públicos abertos, oferecendo oportunidades em diferentes níveis de escolaridade e com remunerações atrativas, além de diversos benefícios. As seleções são organizadas pelo Instituto Consulplan e contemplam vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

No caso da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o concurso público disponibiliza 337 vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental completo e incompleto. Os vencimentos podem chegar a R$ 7.653,12, conforme o cargo, acrescidos de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 524,15, vale feira, adicional por titulação de até 25%, gratificação de Natal, remuneração por exercício de cargo em comissão, gratificações de função e de atividade extraordinária, além de outros adicionais, abonos e prêmios previstos em lei.

As inscrições para o concurso da Prefeitura devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.institutoconsulplan.org.br, das 16h do dia 21 de janeiro de 2026 até as 16h do dia 19 de fevereiro de 2026. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo, sendo R$ 60,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e médio técnico e R$ 100,00 para nível superior. Será permitido ao candidato inscrever-se para até quatro cargos, desde que as provas ocorram em dias e turnos distintos. As provas objetivas estão previstas para os dias 22 e 29 de março de 2026, em dois domingos consecutivos, com aplicação em dois turnos, no município de Venda Nova do Imigrante e, se necessário, em cidades circunvizinhas.

Já o concurso da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante é destinado ao provimento de cargos de nível superior, médio e médio técnico, também com formação de cadastro de reserva. O vencimento básico é de R$ 5.102,06, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 583,54, vale feira de R$ 153,00, adicional por titulação de até 25%, gratificação de Natal, remuneração por exercício de cargo em comissão, gratificações de função e de atividade extraordinária, entre outros adicionais e vantagens.

As inscrições para o concurso da Câmara seguem o mesmo período e sistema do certame da Prefeitura, ocorrendo das 16h do dia 21 de janeiro de 2026 às 16h do dia 19 de fevereiro de 2026, também pelo site do Instituto Consulplan. As taxas de inscrição são de R$ 80,00 para cargos de nível médio e médio técnico e R$ 100,00 para nível superior. Os candidatos poderão se inscrever para até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos. A prova objetiva está prevista para o dia 22 de março de 2026, no município de Venda Nova do Imigrante, podendo haver aplicação em cidades próximas, conforme necessidade.

Em ambos os concursos, os candidatos que realizarem a inscrição, mas não efetuarem o pagamento da taxa dentro do prazo regular, poderão reimprimir o boleto até as 20h do dia 20 de fevereiro de 2026, primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Os editais completos, com informações detalhadas sobre cargos, requisitos, etapas, conteúdos programáticos e cronograma, estão disponíveis no site do Instituto Consulplan.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 100 4790.