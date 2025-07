Orçamento 2026: governador encerra ciclo de Audiências Públicas no município da Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quarta-feira (02), da Audiência Pública para elaboração do Orçamento 2026 no município de Serra. O evento, que representou a região Metropolitana, encerrou o ciclo anual de encontros presenciais, realizados de norte a sul do Estado para debater as prioridades da alocação dos recursos públicos estaduais para o próximo exercício.

“Sempre digo que quem planeja tem futuro. Essa audiência é importante, pois demonstra que temos capacidade de dialogar com a sociedade. O Governo faz seu plano, mas é fundamental ouvir as comunidades para que possamos entender quais são as prioridades e para que possamos montar esse plano em parceria com quem está na ponta e vai ser atingido pelas nossas políticas públicas. Ter organização é essencial para que possamos realizar o máximo de ações possíveis, pois somente com um Estado organizado que vamos ter poder de investimento para pôr em prática tudo o que estamos decidindo hoje”, afirmou o governador.

As Audiências Públicas fazem parte do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). O objetivo é garantir transparência e a devida participação da população na definição das prioridades e dos investimentos da gestão estadual.

“Hoje sediamos um momento importante para todo o Espírito Santo. Estamos aqui, ao lado do governador, debatendo aquilo que se espera de um governo verdadeiramente democrático: portas abertas para a sociedade participar da construção do futuro. Reiteramos nosso compromisso com o planejamento estratégico, marca da gestão da Serra, e reforçamos que, sob a liderança do governador, seguimos olhando para o futuro com responsabilidade — o que tem garantido ao Espírito Santo resultados cada vez mais positivos. Seguiremos juntos, Estado e Serra, construindo um Espírito Santo cada vez melhor”, disse o prefeito anfitrião do encontro, Weverson Meireles.

“Estamos encerrando hoje mais um ciclo de consulta popular muito produtivo. Percorremos as microrregiões do Estado realizando cinco encontros presenciais, ouvindo as pessoas e debatendo sobre as prioridades de cada região. Esse diálogo é fundamental e todas as contribuições colhidas, certamente, enriquecerão muito o processo de elaboração do Orçamento 2026. Afinal, é com participação social e diálogo entre Estado, municípios e sociedade que vamos construir um Espírito Santo cada vez mais justo, desenvolvido e com qualidade de vida para os capixabas”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

Duboc completou: “E ainda dá tempo de participar! A população tem até o dia 04 de julho para contribuir também de forma on-line, pelo site www.orcamento.es.gov.br”, finalizou.

Ao acessar o site www.orcamento.es.gov.br, basta fazer login com o Acesso Cidadão ou a conta Gov.BR e selecionar o município de residência. Em seguida, o cidadão escolhe a área temática com a qual deseja contribuir. Em cada área, aparecerão subáreas relacionadas. É possível destacar as subáreas que julgar mais relevantes ou ainda inserir uma proposta sobre aquele tema. Caso a demanda não esteja contemplada em uma das subáreas apresentadas, basta clicar no campo “Quero participar, mas não encontrei a subárea” e registrar uma contribuição avulsa.

Durante o evento, os presentes puderam ter participação direta, com direito à fala em microfone para opinar e questionar sobre os projetos e as ações do Governo do Estado na microrregião. Cada cidadão teve dois minutos para fazer a manifestação, seguida de uma pronta resposta de representantes do Governo e gestores estaduais.

As contribuições colhidas servirão de subsídio para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), que é o orçamento anual do Estado. A peça orçamentária é de responsabilidade da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e é enviada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para análise e votação dos deputados estaduais.

foto Hélio Filho/Secom