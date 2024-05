Orla de Parati, em Anchieta, será reformada e revitalizada

A praia de Parati, em Anchieta, terá sua orla totalmente reformada e revitalizada. As obras já foram iniciadas para recuperar as rampas e escadas de concreto, reestruturar o calçadão com 723 metros quadrados e os decks de madeira, com 275 metros quadrados.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, ainda serão instalados 17 postes de iluminação em LED e instalados cerca de 75 metros de guarda corpo metálico e 59 metros quadrados de guarda corpo de madeira de lei.

“Um investimento necessário que deixará a bela praia de Parati ainda mais bonita, fortalecendo o pertencimento dos moradores locais e o turismo em nossa cidade”, comenta o prefeito Fabrício Petri.

A obra, executada pela empresa SP Engenharia LTDA, tem previsão de durar 150 dias. O investimento é de R$ 536 mil, com recursos do próprio município.